期間限定値下げ!!5/31まで

64000→→→50000

メルカリ最安値!!!!

コレクション放出します。

90年代、ナインインチネイルズ からTシャツです。

激レアです。

Travis scott またJerry lorenzo

【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood

が着用したことでとても話題になりました。

説明不要の名作です。

ヘインズはあまりないのではないでしょうか?

状態は写真で判断して下さい。

お探しの方はお早めに。

サイズ/L

カラー/黒

身幅55

着丈69

肩幅53

袖丈20

若干の誤差はご了承ください

古着に慣れていない方、神経質な方はご遠慮ください。

質問がある方または購入を考えている方がいらしたら、丁寧に対応致しますので、コメント欄にお願い致します。

Nirvana/Red Hot Chili Peppers/Sonic youth/Dinosaur Jr.

Metallica/RAGE against THE machine/nine inch nails

soundgarden/BEASTIE BOYS

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

期間限定値下げ!!5/31まで64000→→→50000メルカリ最安値!!!!コレクション放出します。90年代、ナインインチネイルズ からTシャツです。激レアです。Travis scott またJerry lorenzo が着用したことでとても話題になりました。説明不要の名作です。ヘインズはあまりないのではないでしょうか?状態は写真で判断して下さい。お探しの方はお早めに。サイズ/Lカラー/黒身幅55着丈69肩幅53袖丈20若干の誤差はご了承ください古着に慣れていない方、神経質な方はご遠慮ください。質問がある方または購入を考えている方がいらしたら、丁寧に対応致しますので、コメント欄にお願い致します。Nirvana/Red Hot Chili Peppers/Sonic youth/Dinosaur Jr. Metallica/RAGE against THE machine/nine inch nailssoundgarden/BEASTIE BOYS

