【限定特価】 プライズフィギュアまとめ売り15点セット コミック/アニメ

※こちらは、プライズ景品になります。神経質な方は、ご購入をお控えください。

激レア 1/144 RIZCO AREA 88 Collection



《発送について》

隙間を新聞紙で詰めてダンボールにて発送いたします。ダンボールを使用し、らくらくメルカリ便を利用します。

・即購入○

・無言取引○

・タバコ&ペット‪✕‬

・匿名配送○

・値引き交渉‪✕‬

・バラ売り‪‪✕‬

内容

ワンピース

スパイダーマン

東京リベンジャーズ

呪術廻戦

鬼滅の刃

名探偵コナン

地獄楽

エヴァンゲリオン

ドラゴンボール

ナルト疾風伝

以上のジャンル15点セットとなります。

他にも出品してますのでご覧になられてください

▶︎▶︎▶︎#カフェオレの出品一覧

商品の情報 ブランド バンプレスト 商品の状態 新品、未使用

