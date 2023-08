【大注目】 VALENTINO ヴァレンティノ サンダル サンダル

ヴァレンティノより

ウーフォス ウーメガ ノマド 23cm

定番人気のサンダルです!!

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA サンダル カーフスキン レザー

さらにお色も人気のヌードベージュ系です。

新品未使用‼️ SLOBE IENA クロスヒールサンダル



ATP atelier ROSA フラットサンダル

ヒールも安定しており、コーデしやすいお品です。また、美容家の大野真理子さんを始め、多くの方が愛用されてます。

NIKE エアマックスココ ウィメンズ レディース サンダル



MIRROR9 オープン サンダル ブーツ

裏面以外は、写真の通り目立つダメージはなく状態良い美品かと思います。

最終値下 gentryportofino ジェントリーポルトフィーノ サンダル



新品TOD'Sレザー サンダル



PRADAサンダルホワイト34超美品⭐︎

定価11万円ほど

花 ピンヒール ブーツ



ドクターマーチン キンバー

○カラー : ベージュ×ゴールド

ビルケン サンダル 24cm 花 フラワー 黒 グレー 新品

○サイズ : 34 1/2

27500円◇VERY掲載◇ペリーコサニー サンダル 新品 24.5 トープ

○インソール幅 : 約7.5cm

♥TOD'S トッズ 38 サテン ブラック ウエッジソール✨

○全高 : 約6.5cm

☆kaolin☆様専用

○付属品 : 箱,保存袋

ムカヴァ MUKAVA レディース サンダル



TORY BURCH サンダル 未使用 美品



CHANEL ロゴサンダル



GUCCI グッチ サンダル



【新品未使用】エルメス サンダル シプレ ブラック 35

カラー...ベージュ

CONVERSE ALL STAR COSMOINWHITE OX 23.5cm

ヒール高さ...7.1〜10cm

CHANEL ココマークロゴ フッドベット キャビアスキン サンダル 靴

ソールヒール形...太ヒール

新品 Hermes エルメス サンダル エジェリ38 ラバー素材 黒

ストラップ...ストラップなし

極美品 ジミーチュウ ストラップミュール サンダル グリッター 23.5



MM6 メゾン マルジェラ サンダル ウェッジ ソール 41 ネオプレン ヒール



BY FAR ミュールFRANKIE STRETCH LEATHER 39

ルブタン

美品 定番 ロランス 別注LAURENCE サイズ2 クロスベルト サンダル

Christian Louboutin

【新品未使用】MANA トングサンダル

セリーヌ

新品未使用★UGG・LA CLOUDロゴストラップ 厚底サンダル(25.5㎝)

CÉLINE

フルラ サンダル

マノロブラニク

MANA カバートング・サンダル 522137

Manolo Blahnik

正規品 新品未使用 UGG サンダル 24cm

シャネル

極美品 ピッピシック サンダル 35.5 サンドベージュ 22.5㎝

CHANEL

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴァレンティノより定番人気のサンダルです!!さらにお色も人気のヌードベージュ系です。ヒールも安定しており、コーデしやすいお品です。また、美容家の大野真理子さんを始め、多くの方が愛用されてます。裏面以外は、写真の通り目立つダメージはなく状態良い美品かと思います。定価11万円ほど○カラー : ベージュ×ゴールド○サイズ : 34 1/2○インソール幅 : 約7.5cm○全高 : 約6.5cm○付属品 : 箱,保存袋カラー...ベージュヒール高さ...7.1〜10cmソールヒール形...太ヒールストラップ...ストラップなしルブタンChristian LouboutinセリーヌCÉLINEマノロブラニクManolo BlahnikシャネルCHANEL

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルタロン サンダル メタルサムリングサンダル●dimissianos&miller romaiko サンダル新品 ナイキ ココ サンダル極美品マルチカラーヒール