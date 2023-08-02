超格安一点 未使用自宅保管品　ラコステ　2wayバッグ　バケツバッグ　ショルダー　ハンド ショルダーバッグ

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やわらいシボのある牛革を本体に使用し同色の合成皮革でトリミングしたシリーズです。開閉部は巾着タイプなので出し入れしやすく使い勝手のよい仕様です。ハンドルとショルダーテープがついているので2通りで持つことができます。
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ご覧いただきありがとうございます♪♪ラコステの2wayのハンドバッグショルダーバッグになります！人気な形となっております(o^^o)この機会にご検討ください(˃̵ᴗ˂̵)♡♡ラコステ 巾着バッグ バケツバッグ商品ID：NF1701-000【商品説明】やわらいシボのある牛革を本体に使用し同色の合成皮革でトリミングしたシリーズです。開閉部は巾着タイプなので出し入れしやすく使い勝手のよい仕様です。ハンドルとショルダーテープがついているので2通りで持つことができます。【定価】36,300円（税込）【Size:】25.5 x 26 x 15.5cm【素材】本体：牛革 / 付属：合成皮革⭐︎状態中古品の中では状態が良い商品になります。たくさん使っていただけます。写真にてご確認の方お願い致します。○カラーブラック ネイビー中古品とのご理解の上検討いただきますようお願いします。プロフィール一読よろしくお願いします。検索ワードゴールド シルバー ネックレス ペンダント イヤリング リング 指輪 パール 真珠アクセサリー ジュエリー 宝石レディース ファッション アクセサリー ジュエリー インポート アンティーク コスチューム ジュエリー キラキラ ゴールド エレガント ゴージャス コーデ ドレス ワンピース パーティー バースデー ダンサー クリスマス ギフト プレゼント 二次会 女子会 お洒落 高級感 人気 美品 上品 春 夏 秋 冬 宝石 個性的 アニマル ラウンド フープk18 K14 24k pt900 925 プラチナ 天然石水晶 サファイア エメラルド ヴィンテージアクセサリーアンティークアクセサリー デッドストック ヨーロッパヴィンテージ アメリカヴィンテージ クリニャンクール パリ ソニアリキエル Paris Italyヴィンテージジュエリー dead stock monet ABISTE AVON ヴァンドーム エイボン Nina Ricci ニナリッチ Orenaparis オレナTRIFARI トリファリ Monet モネ サラコベントリー 年代物 骨董 ヴィンテージイヤリング ヴィンテージピアスヴィンテージネックレス 古着屋 70s 80s