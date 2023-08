【超新作】 / PlayStation4 500GB スタンド&コントローラー+1付き 家庭用ゲーム本体

【GW限定値下げ中!!】【最終値下げ中】

NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ(ソフト付き)

〜2023/5/7まで

ご覧頂きありがとうございます。

【商品説明】

SONY

CUH-2200A BO1 JetBlack

500GB

★オマケ内容★

ファン付きクーリングスタンド

DUALSHOCK4 (合計2つ)

5m コントローラー用ケーブル

【商品状態】

●本体に傷や汚れあり

●初期化済み

●本体動作確認済み / 正常に動きます

○HDMIケーブルは純正では無いものが付いています

○純正コントローラー用ケーブル欠損

●●注意!!●●

※2つあるコントローラーのうち1つは自分が中古で購入した際に付属していた物ですが、購入した時既に右スティックに若干のドライブが発生していました。

修理などせずにそのまま出品しています。

デッドゾーンを浅めに設定する場合は正常に使用出来ない場合があります。ご了承下さい。

オマケで付ける方は正常に動作しています。

【内容】

PS4本体

電源ケーブル

HDMIケーブル

コントローラー (オマケでもう1つ) 合計2個

コントローラー用ケーブル(5m)

純正イヤホン

PS4スタンド(ファン付き、コントローラー置くだけ充電可能)

★約半年前に中古で購入。

使用期間は2〜3ヶ月くらいです。

Fortniteで使用していましたが、120FPS出したくなりxboxを購入し不用になったため出品します。

ファン付きのスタンドやコントローラーをオマケで付けていますのでお得だと思います!

買ってすぐ2人でプレイして頂けます!

素人保管になりますので予めご了承ください。

※すり替え防止の観点から、返品の対応は致しかねます。

予めご了承の上、入札をお願いします。

※商品の写真、商品説明欄を良くお読みの上、御理解・判断いただいて入札して下さい。

分からない事が有りましたら、お気軽にコメント下さい。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

