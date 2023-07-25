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【商品説明】
jam home made ドクロリング 17号 スカル シルバーアクセ ダイヤ
スピネッリキルコリン シリウスマックスリング
カラー：ゴールドカラー
Tom Wood リング(オニキス)
材質 ：K18
廃盤 希少 全銀 ラリースミス larrysmith larry smith
重量 ：約7.4g
ヴィトン VUITTON ゴールド LV リング M0051 美品
号数 ：約17号
フローラルクロスリング
内径 ：約18.2mm
【非売品】KAPITAL リング【値下】
縦幅 ：最大約6.4mm～最小約4.7mm
特別値下げ‼️DOSコインリングK22 K18 PT900コンビ¥150,000→
クロムハーツ 指輪
全てバフ研磨を行っております。
OLD TIFFANYティファニー ブラックオニキス デイジー シグネットリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
GUCCI グッチ 指輪 リング セラミック アイコン GG ホワイト
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
スーマンダックワ スネークパターンリング
Tiffany&Co. ティファニー リング 指輪
全体的に小傷があり、裏側に汚れがございます。
チバ着 ルードギャラリー CHAOS メキシカンスカルリング 13号 シルバー
形が若干歪んでおります。
ロイヤルオーダー リング 定価¥331,100 スクロール 13号 18K YG
JUSTIN DAVIS◆MELTING POT RING◆13.5号
ネコポス発送でございます。
⭐︎K18 ダイヤ ゴールド リング⭐︎
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
ミリタリーリング ★★プロフィールは必ず読んでね★★様専用
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
クロムハーツ フォーエバーリング 6mm 14号
studio t&y シルバーリング
GUCCI ボールチェーン リング 指輪
#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
925シルバーリング-25号
18金 K18 リング 指輪 15号 14.8g 印台
GUCCI グッチ 正規品 リング 指輪 22号
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ルイヴィトン モノグラム シグネットリング 指輪
#750
LOUIS VUITTON ルイヴィトン リング 指輪 モノグラム
#指輪
malgiela リング 指輪 マルタンマルジェラ ナスカン ピアス
#ゴールド
NIM No.1
#gold
ブラッディマリー スシュムナークローリング
#winwin
値下 早い者勝ち クロムハーツ 正規品 リング 23号 ダガーリング
#ウィンウィン
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商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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トムウッド リング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約7.4g号数 ：約17号内径 ：約18.2mm縦幅 ：最大約6.4mm～最小約4.7mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。全体的に小傷があり、裏側に汚れがございます。形が若干歪んでおります。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#17号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン
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目立った傷や汚れなし
華麗 18金 K18 デザインリング メンズ 7.4g 17号 X918 リング
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18金 K18 デザインリング メンズ 7.4g 17号 X918
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8a4e2ec074c7d
1920
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華麗 18金 K18 デザインリング メンズ 7.4g 17号 X918 リング
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