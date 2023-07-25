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華麗 18金 K18 デザインリング メンズ 7.4g 17号 X918 リング

商品の説明

【商品説明】
jam home made ドクロリング 17号 スカル シルバーアクセ ダイヤ

スピネッリキルコリン　シリウスマックスリング
カラー：ゴールドカラー
Tom Wood リング(オニキス)
材質　：K18
廃盤　希少　全銀　ラリースミス　larrysmith larry smith
重量　：約7.4g
ヴィトン　VUITTON ゴールド　LV リング　M0051 美品
号数　：約17号
フローラルクロスリング
内径　：約18.2mm
【非売品】KAPITAL リング【値下】
縦幅 ：最大約6.4mm～最小約4.7mm
特別値下げ‼️DOSコインリングK22 K18 PT900コンビ¥150,000→

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全てバフ研磨を行っております。
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バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
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傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
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全体的に小傷があり、裏側に汚れがございます。
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ネコポス発送でございます。
⭐︎K18 ダイヤ ゴールド リング⭐︎
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
ミリタリーリング　　★★プロフィールは必ず読んでね★★様専用
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
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NIM　No.1
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#winwin
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#ウィンウィン

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約7.4g号数　：約17号内径　：約18.2mm縦幅 ：最大約6.4mm～最小約4.7mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。全体的に小傷があり、裏側に汚れがございます。形が若干歪んでおります。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#17号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン

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商品の状態目立った傷や汚れなし

華麗 18金 K18 デザインリング メンズ 7.4g 17号 X918 リング

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