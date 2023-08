❣️ご覧いただきありがとうございます❣️

【フォロー割】 a863

【ブランド】

COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE

コムデギャルソンジュンヤワタナベ

【商品説明】

目立った汚れはありません。

メンズ

ワイドシルエット

ビンテージ

海軍 軍もの

アンカーボタン

【サイズ】

平置きサイズは写真にある採寸表をご確認ください!

【アイテム】

セラーパンツ

ワイドパンツ

【色】

紺 ネイビー

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンジュンヤワタナベマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

