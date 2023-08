◇サイズ (平置き寸法)cm

着丈:約79cm

肩幅:約59cm

身幅:約63cm

袖丈:約60cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください

◇ブランド名

COOGI

◇素材

シルク100%

◇カラー

総柄

その他のシャツはこちらから↓

#Fierte_シャツ #Fierte_一覧

ご覧いただきありがとうございます

◇コメントなし 即購入OK

◇全品送料無料

◇基本お支払日の翌日〜翌々日までに発送

◇商品について

シルク100%なので肌触りがよく光沢感がある1枚。派手なのに高級感を感じさせるクージーならではのデザインシャツ。

<コンディション>

EXCELLENT

念のため古着に慣れている方のみご購入ください。

<各コンディションについて>

DEADSTOCK(新品同様)

MINT(試着程度、ワンウォッシュぐらい)

EXCELLENT(多少使用感はあるがキズや汚れ等なく良い状態)

VERY GOOD(小さなキズや汚れはあるものの全体的な状態は良好)

GOOD(使用感がみれるもの。一般的な古着の状態)

POOR(汚れやダメージがひどい)

※スマホで撮影しておりますので色合いなど実物とは若干異なる場合があります。ご了承下さい。できる限り実物の色に近い写真を使用しております

◇その他質問等ございましたらお気軽にお申し付けください。

※小さく折り畳んで発送させていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✅フォロー割り実施してます

お買い上げ前にコメント欄に「フォローしました」とお気軽にコメントください。

※詳細はプロフィール参照

✅まとめ割引【2点以上購入で500円割引】

SHL100179

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

