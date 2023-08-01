【予約受付中】 Nike Air Jordan 1 Mid "Bred Toe" 26.5cm スニーカー

メインカラー...ブラック, レッド

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人気モデル...NIKE エアジョーダン1

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スニーカー型...ミッドカット(Mid)

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シーン...ランニング/トレーニング

Nike Air Jordan 1 Low Tokyo 96 25.5cm

特徴/機能/素材...レザー

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Nike Air Jordan 1 Mid "Bred Toe"

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26.5cm 新品未使用 試着のみ 国内正規品

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純正は赤ヒモです。

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コレクション整理のため出品します。

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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