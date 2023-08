【ブランド】

‘SPAIN’ Levi's RED 1st comfort jeans立体裁断

ビリオネアボーイズクラブ

m2479【Ksubi・スビ/完売品】スキニーパンツ/ ブラックデニム『31』



60S リーバイス501 BIG E

【アイテム】

【専用】リメイク ペイント デニム

RUNNING DOG 美品 名作 フロントドッグ 両面プリント デニムパンツ ジーンズ 太パンツ

【Levi's】90s リーバイス646 フレア ベルボトムデニム



DSQUARED2 ダメージ加工 スケーターデニム 42 Skater

やぶれ、色褪せ、ほつれなく美品です

【即完売】APE エイプ デニムショーツ 濃紺 ブルー 大猿 ハーフパンツ

リベット、ボタン類もピカピカ!

コモリ ベルテッドデニム ブラックエクリュ サイズ2

あまり履く機会がなかったので、ガシガシ使ってくれる方へお譲りいたします

【極美品】Levi’s 550ブラックデニム USA 98年製

除菌洗剤でホームクリーニング済みです

【インテリム】ブラックジーンズ 5



【送料込み】Arte Antwerp 22AW クローバーデニム

色目は画像1.2.10がきれいに写っています

marni 今シーズン ウォッシュジーンズ サイズ30



バーバリー プローサム ☆ デニム パンツ 44 伊製 ジーンズ ストレート

【サイズ】

VOLTAGE CONTROL FILTER カットオフ デニム

画像10に着画ありますので参照ください

90s Levi's 502xx LVC denim

自分は181/76ですが、ややオーバーサイズでの着用でした

VISVIM ヴィズヴィム デニムパンツ FLUXUS 32×30 パイソン



新品タグ付き DIESEL ディーゼル ジョグデニム W28

XL (身長175〜185)

Vintage USA製 リーバイス 501 デニムパンツ W29 BIGE



EXAMPLE エグザンプル スキニーデニムパンツ

ウエスト 96cm

BONCOURA XX サイズ32

ヒップ 116cm

ラルフローレン POLO JEANS 濃紺 デニム W36

ワタリ幅 30cm

visvim FLUXUS DENIM 03D4

裾幅 24cm

Graphpaper Denim Five Pocket Pants 1

前股下 36cm

THE FLAT HEAD ザフラットヘッド LOT3007 ブーツカットデニム

股下 86cm

リーバイス Levi's s501xx 大戦モデル復刻

平置き実寸

【激レア】ボンドヴァルト クラッシュペンキ加工 ホワイトデニム 32インチ



G-STAR RAW STAQ 3DTapered シワ加工デニム w32l32

【コンディション】A

【LEVI’S】90s 希少 silvertabブラック デニムパンツ 古着



極美品 ピーティートリノ デニムパンツ ブラック サイドライン 29 A733

SS 新品・タグ付き

サムライジーンズ ブラック ジーンズ 17oz スリムテーパード ジーパン

S 未使用、もしくは新品同様の良好な品

ダブルアールエル デニムパンツ スリムブーツカット ダメージ ペイント

A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態

W34 ショーンジョン ワイド バギーペインターパンツ デニム 紺 ネイビー

B 少し使用感があるが目立ったダメージや汚れはない美品

66s〜68s LEVIS 501 最終期XX〜BIG E 36in

C 古着特有のUSED感・ヨレ・色褪せがあるが普段の着用に問題なし

HUMAN MADE STORM COWBOY DENIM PANTS1968

D 状態が悪く使用感が強い

Motive タフ デニム タフパン ミディアム ハード

E ジャンク品or難あり

Dsquared2 ディースクエアード ペイントデニム



《 セール 》美品 LVC刺繍 73684 日本製



LEVI’S 684

エコのために自宅にある封筒、箱、袋を再利用して梱包しております。また保管時に防虫剤および除湿剤を使用しているため、匂いが残っていることがあります。気になる場合は1日ほど陰干ししていただければ気にならなくなります

ヴィンテージ 60s Lee リー 101B サイド黒タグ デニム パンツ

コンパクトに折りたたんだり圧縮袋を使用しての発送となりますので、折りシワがつくかもしれません。あわせてご了承ください

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビリオネアボーイズクラブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】 ビリオネアボーイズクラブ 【アイテム】RUNNING DOG 美品 名作 フロントドッグ 両面プリント デニムパンツ ジーンズ 太パンツやぶれ、色褪せ、ほつれなく美品ですリベット、ボタン類もピカピカ!あまり履く機会がなかったので、ガシガシ使ってくれる方へお譲りいたします除菌洗剤でホームクリーニング済みです色目は画像1.2.10がきれいに写っています【サイズ】画像10に着画ありますので参照ください自分は181/76ですが、ややオーバーサイズでの着用でしたXL (身長175〜185)ウエスト 96cmヒップ 116cmワタリ幅 30cm裾幅 24cm前股下 36cm股下 86cm平置き実寸【コンディション】ASS 新品・タグ付きS 未使用、もしくは新品同様の良好な品A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態B 少し使用感があるが目立ったダメージや汚れはない美品C 古着特有のUSED感・ヨレ・色褪せがあるが普段の着用に問題なしD 状態が悪く使用感が強いE ジャンク品or難ありエコのために自宅にある封筒、箱、袋を再利用して梱包しております。また保管時に防虫剤および除湿剤を使用しているため、匂いが残っていることがあります。気になる場合は1日ほど陰干ししていただければ気にならなくなりますコンパクトに折りたたんだり圧縮袋を使用しての発送となりますので、折りシワがつくかもしれません。あわせてご了承ください

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビリオネアボーイズクラブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Kazuya様専用◾️YANUKヤヌーク◾️サイズ32◾️セルビッチデニム◾️ネイビーLee リー 101Z LM9643 スーパーヘビーオンスデニム 日本製 W29Dsquared2 スケーター 42 2018aw ダメージサンローラン ブラックデニムevisu エヴィス ジーンズ デニム パンツ NO2 30✖︎35【美品】TALKING ABOUT THE ABSTRACTION 転写 デニムSUNDINISTA EXPERIENCE SKINSⅡ90s Vintage リーバイス501 US デッドストック バレンシア工場製00s Levi's 517 Boot Cut★ vintage 70s★Levis501 66前期★goodsize