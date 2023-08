購入意思のないいいね×

総額18000円ほどで新品購入しました。

全巻シュリンク付です。

この漫画は韓国語で書かれています。

【商品名】

特別版 韓国まんが 魔族の契約 1-3巻セット

著:Yeoul

特別版商品構成

・1巻 単行本 (フルカラー:150*210mm 300P)

・初版限定はがき (100*150mm 有光コーティング)

・メモふせん (80*80mm 100枚)

・アクリルキーリング (本品 46*86mm ケース 65*120mm)

・イラストはがき 5種 (100*150mm 無光コーティング)

・レンチキュラーカード 2種 (55*85mm)

・2巻 単行本 (フルカラー:292P)

・初版限定はがき (100*150mm 有光コーティング)

・メモふせん (80*80mm 100枚)

・アクリルキーリング:セリン (本品 40*57mm ケース 65*120mm)

・シーズングリーティングカード 2種 (135*270mm 無光コーティング 銀箔)

・ユリシナ手鏡 (76*130mm)

・3巻 単行本 (フルカラー:312P)

・初版限定はがき (100*150mm 有光コーティング)

・メモふせん (80*80mm 100枚)

・アクリルキーリング (本品 42*57mm ケース 65*120mm)

・イラストはがき 5種 (100*150mm 片面有光)

・缶バッジ 3種(44.3*44.3mm)

【商品状態】

未開封品

新品ですが、海外製品の為、写真の通り2巻のシュリンクに破れがあります。

状態を過度に気にされる方はお控え下さい。

【発送方法】

らくらく又はゆうゆうメルカリ便(指定不可)

【納期】

木曜〜土曜日のご購入+ご入金

→1〜3日で発送

日曜〜水曜日のご購入+ご入金

→4〜7日で発送

※ほぼ土日祝日の発送です。

平日に発送できる場合もあるのであくまで目安です。

よろしくお願いします。

魔族の契約

ある日、お姫様になってしまった件について

悪役のエンディングは死のみ

今世は当主になります

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

