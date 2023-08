話題の人気 美品 29.5cm ADIDAS SEEULATER MITA 箱付き hyke スニーカー

美品箱付き

サイズ29.5cm

着用回数5回〜10回程度の美品だと思います。

箱、変え紐付き。

このサイズは非常に数が少なく希少です。

ADIDAS CONSORTIUMからCONSORTIUM WORLD TOURの第10弾モデル、東京は上野発のスニーカーショップ「MITA SNEAKERS」とのコラボレーションモデル「SEEULATER MITA」の登場です。ベースとなったモデルは1995年に発売されたADVENTUREシリーズのトレイルランニングシューズ「SEEULATER」。当時は日本未発売ということもあり、知る人ぞ知る名作モデルとして語り継がれていました。シューズのネーミングの由来はトレイルランニング中に仲間を追い越すときに「See You Later」と声をかけることに由来しています。

今作は「アメ横」からインスパイアされたカラーリングを採用。また東京という都市に見られる自然から石庭をオマージュしたデザインも採用しています。

2016年10月8日発売 定価21,600円

*履き口は狭いですが、中の作りが大きめの為、アディダスのスーパースターやキャンパスなどのサイズより0.5cmダウンをお勧めします。

シーン...トレイル/トレッキング

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

