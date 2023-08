SIZE /

SIZE / MーL size相当【 dress 】肩幅 40cm 身幅 55cm袖丈 ーcm総丈 99cmMATERIAL / 素材表記なし:linen※サイズについてはNEWSページをご参照ください。※平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。【MEMO】ヨーロッパから届いたアンティークのリネンドレスが入荷しました*シンプルなデザインで年齢層問わず、幅広い人気のアイテム。胸元にイニシャル刺繍が施されています^^編み編みの繊細で丁寧に作られたレースがポイントになっています*季節問わず使えるジャンパーワンピースシルエット。デニムパンツなどの上に重ねたりスカートの上に着ても、とてもかわいいです◎*゜ホワイトブラウスやサーマル、タートルネックTシャツなど、様々なトップスと合わせて、重ね着が楽しいアイテム。シルエットが綺麗なためアンティークのリネンワンピースに初挑戦の方にも、着心地の良さで一押しです。【 CONDITION:B 】古着ならではのくたっとした使用感があります。リネン素材独特の、ポコポコとした繊維感が強めにあります。表スカート下あたりに1mmほどの薄い点のような跡がありますがほとんど目立ちにくいです。画像参照【 CONDITION RANK 】S ほぼ新品。美USEDの商品。A 若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。B 使用感はあるが、目立つダメージはない。C 使用感と部分的に目立つダメージがあり。D 過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。N 新品、展示品、デッドストックなど。【 こちらのアイテムは、古着です 】古着に関する状態の確認、最低限のリペアなどは行っておりますが、ヴィンテージならではの使用感や、生地のしわ、色褪せ、小さなほつれなどは、古いものの良さとして提案しており、目立たない部分では見落としがある可能性もございます。その点に関しては、ご理解の上ご購入をお願い致します。【 モデル サイズについて 】モデル 158cm

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

