【セール】 キャノン　一眼レフカメラ　EOS kiss X10 レンズ(ズーム)

マウント···キヤノンEFマウント系
超広角 レンズCANON EF-S 10-22m F3.5-4.5 USM
❤手振れ補正する超便利な1本♪TAMRON 18-270mm canon用❤
型式：
美品 Nikon AF-S 55-300 VR DX フード、ポーチ付き
ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
シグマ 24mm F3.5 DG DN ライカL用
記録媒体：
SIGMA 18-50 F2.8 EX MACRO HSM ニコンFマウント
SD／SDHC※／SDXC※メモリーカード
I36❤動作確認済❤Canon EF 75 300mm F4 5.6 Ⅱ
UHS-Iカード対応（メモリーカードは別売りです）
SONY E 18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200
撮像画面サイズ：
SONY FE PZ 16-35mm F4(SELP1635G)
約22.3×14.9mm
（2セット）標準&望遠Canon EF28-80＋Canon EF75-300
使用レンズ：
✨美品✨LUMIX望遠 GVARIO 35-100mm フード付き✨翌朝発送✨
キヤノンEFレンズ群（EF-Sレンズを含む）※EF-Mレンズを除く
【 訳あり 】 M.ZUIKO DIGITAL EF 14-42mm EZ
（有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当）
【美品】富士フィルム フジノンレンズ XF10-24mm F4 R OIS
レンズマウント：
手ブレ補正搭載☆CANON EF 75-300mm F4-5.6 IS USM
キヤノンEFマウント
ソニー SONY E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
FUJIFILM xf18-55mm ズームレンズ
撮像素子
Panasonic Lumix 標準ズームレンズ H-FS12060
型式：CMOSセンサー
【美品】EF24-105mm F4L IS II USM（おまけ付き）
カメラ部有効画素：
SONY FE 24-105mm f4 G OSS Eマウント フルサイズ
約2410万画素
SONY (ソニー) FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM
※1万の位を四捨五入
AF-S DX nikkor 55-300mm
総画素数：
シグマ キャノン用 170-500mm 1:5-6.3 APO 望遠レンズ
約2580万画素
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210
※1万の位を四捨五入
TTArtisan 7.5mm f2 Xマウント（例あり）
アスペクト比：
Vario-Tessar T＊ FE 24-70mm F4
3：2
キャノンEFレンズ
ダスト除去機能：
【美品・値下】Canon EF 17-35mm F2.8L USM 動作確認済
自動／手動、ダストデリートデータ付加
トキナー FISHEYE 10-17m f3.5-4.5 DX (魚眼レンズ)
キャノン 一眼レフカメラ EOS kiss X10
他、ホームページでご確認ください
♥︎◇広角から望遠まで ◇Tamron 18-200mm SONY
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx10/spec.html
Canon EF70-200 1:2.8 L おまけ付き
TAMRON 18-270mm Canon用 これ1本で近遠対応レンズ
去年の９月に購入、保証期間令和5年９月まで
M.ZUIKO DIGITAL 14-150F4-5.6
一度使用のみ。
キヤノン EF 100-400 F4.5-5.6 L IS USM A784
箱の角が少し切れているだけでカメラ本体は新品に近い状態です。
SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM Cannon EF
自宅保管ですので神経質な方、またご購入受け取り後のキャンセルはご遠慮ください。
きょーちゃん様専用‼️
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|商品の状態
|未使用に近い
SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 B
ジャンク viltrox 20f1.8 Zマウント
Nikon AF-S TELECONVERTER TC-14E III
マウント···キヤノンEFマウント系型式：ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ記録媒体：SD／SDHC※／SDXC※メモリーカードUHS-Iカード対応（メモリーカードは別売りです）撮像画面サイズ：約22.3×14.9mm使用レンズ：キヤノンEFレンズ群（EF-Sレンズを含む）※EF-Mレンズを除く（有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当）レンズマウント：キヤノンEFマウント撮像素子型式：CMOSセンサーカメラ部有効画素：約2410万画素※1万の位を四捨五入総画素数：約2580万画素※1万の位を四捨五入アスペクト比：3：2ダスト除去機能：自動／手動、ダストデリートデータ付加他、ホームページでご確認くださいhttps://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx10/spec.html去年の９月に購入、保証期間令和5年９月まで一度使用のみ。箱の角が少し切れているだけでカメラ本体は新品に近い状態です。自宅保管ですので神経質な方、またご購入受け取り後のキャンセルはご遠慮ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|商品の状態
|未使用に近い