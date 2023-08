【セール】 キャノン　一眼レフカメラ　EOS kiss X10 レンズ(ズーム)

マウント···キヤノンEFマウント系

超広角 レンズCANON EF-S 10-22m F3.5-4.5 USM



型式:

ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ

記録媒体:

SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード

UHS-Iカード対応(メモリーカードは別売りです)

撮像画面サイズ:

約22.3×14.9mm

使用レンズ:

キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※EF-Mレンズを除く

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント:

キヤノンEFマウント

撮像素子

型式:CMOSセンサー

カメラ部有効画素:

約2410万画素

※1万の位を四捨五入

総画素数:

約2580万画素

※1万の位を四捨五入

アスペクト比:

3:2

ダスト除去機能:

自動/手動、ダストデリートデータ付加

キャノン 一眼レフカメラ EOS kiss X10

他、ホームページでご確認ください

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx10/spec.html

去年の9月に購入、保証期間令和5年9月まで

一度使用のみ。

箱の角が少し切れているだけでカメラ本体は新品に近い状態です。

自宅保管ですので神経質な方、またご購入受け取り後のキャンセルはご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 未使用に近い

