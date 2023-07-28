ずっと気になってた Canon ズームレンズ　EF100-300 F5.6 レンズ(ズーム)

Canon ズームレンズ EF100-300 F5.6です。
SONY SEL2470GM
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18F2…
★付属品★
★便利な超望遠★ニコン Nikon AF-S DX 55-300mmED VR★
TAMRON 17-35mm f2.8-4 Di model A05 Canon
・Canon リアレンズキャップ
♥︎◇超広角レンズ◇ Tokina トキナー 19-35mm キャノン
・Canon フードET-62
キャノンCanon kiss X10標準&望遠ダブルレンズセット 手ぶれ補正付き
・Canon 専用ケース
広角レンズ CANON EF 20-35mm F3.5-4.5 USM
Nikon nikkor70-200 F2.8 ED VR 2
OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6 #1089
★動作確認★
TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 DiⅢ RXD
SIGMA 単焦点 35mm F1.4 DG HSM SONY-Eマウント値下
動作確認済みです。
SONY T＊E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z
Canon EOS-1にて動作確認を行いました。
6月13日限定価格【超美品】Canon EF-M 18-55mm IS STM
AFスムーズに動作しておりました。
超望遠レンズです♪ SIGMA (Nikon用) 170-500mm #5391
【未使用品】Nikon Z DX 50-250mm f4.5-6.3 VR
Miso様専用 SONY FE 24-70mm F2.8 GM II
★外観★
値下げしました！canon eos 6D
【運動会等に】XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
フードは使用に伴う薄いスレは見られますが、本体は綺麗な状態を保っております。
SIGMA 17-70mm 1:2.8-4 DC
キャノン SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM
★レンズ状態★
SIGMA 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM
中古CanonキャノンEOS7D おまけ純正バッテリーグリップ付
目視ではチリの混入も見られません。
SEL55210 SONY E 4.5-6.3/55-210 OSS
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 USD Di SONY A用
安心のメルカリ便で発送させて頂きます。
LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
Nikon DX AF-S NIKKOR 12-24mm
＊即購入OK❇︎
SONY eマウントSEL55210 APS-C
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|ブランド
|キヤノン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
Canon ズームレンズ EF100-300 F5.6
望遠レンズ E55-210mm F4.5-6.3 OSS
FE PZ 16-35mm F4 G SONY Eマウントレンズ
Canon EF70-200/2.8 L IS Ⅱ USM
Canon ズームレンズ EF100-300 F5.6です。★付属品★・Canon リアレンズキャップ・Canon フードET-62・Canon 専用ケース★動作確認★動作確認済みです。Canon EOS-1にて動作確認を行いました。AFスムーズに動作しておりました。★外観★フードは使用に伴う薄いスレは見られますが、本体は綺麗な状態を保っております。★レンズ状態★目視ではチリの混入も見られません。安心のメルカリ便で発送させて頂きます。＊即購入OK❇︎
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|ブランド
|キヤノン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし