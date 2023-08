古着を中心に販売しております。

☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)

他にも様々なアイテムを出品しております♪

→ #古着屋monet (古着屋モネ)

→ #monet_jacket (ジャケット/コート/アウター類)

→ #monet_ARMY (ミリタリー・アーミー系)

52年製

朝鮮戦争で使われた

“M-1950 オーバーコート"

ベルト、ボタンなど欠損のない良品です。

しっかりとした厚みあるコットンサテン製で、秋冬から春まで3シーズン活躍のアイテムです!

———————————————

【サイズ】メンズL程(Short Med)

【カラー】カーキ、オリーブグリーン OG107

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 48cm

身幅 : 約 55cm

着丈 : 約 109cm

袖丈 : 約 63cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・一部によごれやしみがあります。

・使用感や色褪せなど多少のダメージはありますが、やぶれなど大きなダメージのない良品です。

※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。

———————————————

★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

———————————————

☆お得な【フォロー割引】しております☆

①「vintage 古着★monet★」をフォロー

②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい

③お値引きさせていただきます!

●10,000円以上→300円引き

●5,000円以上→200円引き

●2,000円以上→100円引き

ぜひご利用ください♪

※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

#ミリタリー

古着、古着mixがお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 傷や汚れあり

