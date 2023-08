★ PYRENEX ★

・商品詳細

PYRENEX/ピレネックス

【色】 ブラック/黒

【付属品】 タグ

【サイズ】 42 (XLサイズ相当)

丈/約77cm

身幅/約55cm

肩幅/約41cm

袖丈/約64cm

【素材】 表地 ポリエステル

裏地 ナイロン

詰物 ダウン 90%

フェザー 10%

ファー ラクーン

【状態】 SA

※ランクについて

S 新品

A 未使用に近い

B 傷・汚れ・ほつれ多少あり

C 傷・汚れ・ほつれあり

大体の目安としてご参考下さい。

*お願い*

⌒⌒⌒⌒⌒

プロフィールは必ずご確認下さい。

お値下げ、ご質問等細かい傷や汚れなど気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。

また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。

商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください

・品質保証

正規品本物保証

直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。

確実正規品になりますのでご安心を★

状態が良いもの、まだまだ使えるもの、

レアな商品等を安く手に入れたい方にぜひ。

・梱包や発送について。

丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております!

日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。

F5400119ACIICA

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

★ PYRENEX ★BORDEAUX FUR ボルドー ファーダウンジャケット コートJP 42 大きいサイズ 希少ダウン90% ラクーンファーwoman レディース未使用 タグ付きファー取り外し可能・商品詳細PYRENEX/ピレネックス【色】 ブラック/黒【付属品】 タグ【サイズ】 42 (XLサイズ相当) 丈/約77cm 身幅/約55cm 肩幅/約41cm 袖丈/約64cm【素材】 表地 ポリエステル 裏地 ナイロン 詰物 ダウン 90% フェザー 10% ファー ラクーン【状態】 SA※ランクについてS 新品A 未使用に近いB 傷・汚れ・ほつれ多少ありC 傷・汚れ・ほつれあり大体の目安としてご参考下さい。*お願い*⌒⌒⌒⌒⌒プロフィールは必ずご確認下さい。お値下げ、ご質問等細かい傷や汚れなど気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください・品質保証正規品本物保証直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。確実正規品になりますのでご安心を★状態が良いもの、まだまだ使えるもの、レアな商品等を安く手に入れたい方にぜひ。・梱包や発送について。丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております!日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。F5400119ACIICA

