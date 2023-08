………………………………………………………

【新品】RAF SIMONS 22AW BIG DENIM PANTデニムパンツ

割引・セールの詳細はプロフィールを参照ください。

☑️フォロー割引/まとめ買い割引

☑️不定期セール

※不定期セールの開催有無は出品者名から判断いただけます

………………………………………………………

全商品や同じカテゴリの商品はこちらから!

#古着のミッシ

#古着のミッシ_パンツ

………………………………………………………

サイズ40です。

◆ポイント

・90年代リーライダースのストレートデニムパンツ

・丁度よい色落ち感で色残りも十分

・古着らしいフェードしたブラックカラー

・日本人の体形にピッタリのゴールデンサイズ

◆サイズ:

ウエスト 82cm

股上 30cm

股下 80cm

ワタリ 30cm

裾幅 19cm

◆状態:A

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある

◆色:フェードブラック

◆素材:コットン100%

◆番号:2304061_KAY

………………………………………………………

◆注意事項

・古着のため、多少の使用感や細かな汚れ、古着特有の匂いがあるヴィンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。

・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。

◆その他

・一点もののアメリカ(USA)の輸入古着などを取り扱っています。

・輸入古着は日本では見かけない希少(レア)なデザインもあるため、人とかぶりたくない人にはおすすめです。

・メンズ、レディースを問わずユニセックスで着れるゆったりした大きめサイズを多数出品中です。

・流行のゆるダボコーデにあうビッグサイズ/オーバーサイズ/ビッグシルエットの古着をお探しの方はぜひご覧ください。

・今後もストリートからアメカジ、ビンテージ(80s 90s)などのトレンド品を中心に古着男子、古着女子に人気のあるものを取り扱う予定です。

………………………………………………………

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

