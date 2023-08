☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

▪️ブランド▪️

ポロラルフローレン POLO RALPH LAUREN

▪️商品▪️

ポロベア プリント 半袖 Tシャツ

▪️サイズ表記▪️

L

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈73 (首リブ含む)

・身幅55

・肩幅49

・袖丈21

多少の誤差はお許しください。

▪️カラー▪️

白色 / ホワイト

▪️素材▪️

コットン 綿

▪️状態▪️

USED

全体的に使用感の少ない比較的状態の綺麗な商品です。

⚫︎ 注意事項

当店の商品は古着または新古品になりますので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控えください。

見る端末、写真撮影による色合いが実物と多少異なる場合がございます。

⚫︎発送について

ご購入の翌日、翌々日以内に発送させていただきます。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。

ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。

⚫︎梱包について

コンパクトに圧縮して梱包いたしますので、畳みジワはご了承ください。

こちらにもオススメ商品を大量出品中です☺︎

#古着屋Wrappin

Z190

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

ネック...クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

