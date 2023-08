春らしい色合いの刺繍が素敵な

ウクライナ刺繍のVintageブラウス。

襟元、裾や、袖口の繊細な刺繍がとっても可愛いです。

ピンク、ブルー、グリーンの

優しい色合いの袖の刺繍が目を惹きます。

ウクライナの職人さんに、

元々ワンピースだったものを

ブラウスにリメイクしていただいた

スペシャルな1点です。

【サイズ】

着丈(背面襟の中心部〜裾の中心まで):約61センチ

身幅(裾の端から端):78約センチ

※ドルマンのような形のため脇から脇の長さが計測不能

【商品の状態】

Vintage特有の毛羽立ちというか、小さなひっかけは全体的にありますが

特に目立った染み、汚れて、ダメージはなく

いい状態です。

主観にはなりますがVintageにしては状態の良いものになりますので

試着した際に、生地の毛羽立ちは特に気になりませんでした。

【その他】

***about vintage and handmade / ヴィンテージ、ハンドメイドのお品について***

ヴィンテージ商品は、生地の劣化、細かいシミ、毛羽立ち、ほつれ、ハンドメイドに関しては縫製のゆがみなどがあることがございます。こちらに関しましては記載しきれない部分もありますことをご了承下さい。

目立つダメージに関しては、特記、画像にてご確認ください。

記載の寸法より多少誤差が生じることがございます。

年月を超え色んな方の手に渡ることによりうまれる風合いとして、ヴィンテージ、ハンドメイド商品の特性にご理解ある方のみご購入ください。

***その他***

お使いのモニター・お天気・PC環境などによって、実際の色合いとは異なって見られることがございます。

こちらの商品は、他サイトにも出品しております。

随時更新しておりますが、タイミングにより在庫更新が間に合わず、ご注文いただきました商品に売れ違いが生じる場合もございます。大変ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承くださいませ。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

皆様からのご質問、ご購入をお待ちしております。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···花柄

素材···コットン

季節感···春、秋

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

