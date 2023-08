≪超目玉★12月≫ 【新品未使用品】ベヨネッタBAYONETTA スマートフォンケース Android用ケース

ベヨネッタBAYONETTA

【新品未使用品】ベヨネッタBAYONETTA スマートフォンケース



閲覧いただきありがとうございます。

2013年12月29〜31日数量限定

C85で販売されたBAYONETTA Bloody Fate

スペシャルグッズセットのうち、スマートフォンケース(単品)の出品です。Xperia Aタイプ。

映画公開記念に作られたもので、現在では出回っていない貴重なお品物になります。

入手後使用することなく自宅冷暗所にて保管していました。

長期保管しておりましたので、外のパッケージ包装には擦り傷や粘着の剥がれが見受けられますが、中身は痛みもなく経年のわりに状態は良い方だと思われます。

あくまで素人の保管品であることをご了承くださる方のみご購入くださいませ。

出品を迷っておりましたが自宅整理のため出品いたします。

その時その時の提示価格にてご納得いただける方を対象としておりますのでお値下げは御遠慮くださいませ。

ベヨネッタがお好きで大切にしてくださる方に。

コレクションにいかがでしょうか。

他にもキャンバストートバッグ、カレンダー、サインパネル、映画DVD、パンフレットなど出品予定ですので併せてご覧下さいませ。

ベヨネッタ

BAYONETTA

製品タイプ···ケース

カラー···ホワイト

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ベヨネッタBAYONETTAAndroid スマートフォン スマホ スマフォ ケース閲覧いただきありがとうございます。2013年12月29〜31日数量限定C85で販売されたBAYONETTA Bloody Fate スペシャルグッズセットのうち、スマートフォンケース(単品)の出品です。Xperia Aタイプ。映画公開記念に作られたもので、現在では出回っていない貴重なお品物になります。入手後使用することなく自宅冷暗所にて保管していました。長期保管しておりましたので、外のパッケージ包装には擦り傷や粘着の剥がれが見受けられますが、中身は痛みもなく経年のわりに状態は良い方だと思われます。あくまで素人の保管品であることをご了承くださる方のみご購入くださいませ。出品を迷っておりましたが自宅整理のため出品いたします。その時その時の提示価格にてご納得いただける方を対象としておりますのでお値下げは御遠慮くださいませ。ベヨネッタがお好きで大切にしてくださる方に。コレクションにいかがでしょうか。他にもキャンバストートバッグ、カレンダー、サインパネル、映画DVD、パンフレットなど出品予定ですので併せてご覧下さいませ。ベヨネッタBAYONETTA製品タイプ···ケースカラー···ホワイト

