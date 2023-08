【新品未使用品】セルフォード エンブロイダリーワンピースになります。

とっても可愛く、これからの季節にぴったりです♪

今季♡ボタニカルグラフィックドレス

首後ろのタグに印字があります。

定価¥29,700

着丈約110cm

肩幅約35cm

ウエスト平置き約35cm

#スナイデル

#snidel

#リリーブラウン

#Lily Brown

#lilybrown

#フレイアイディー

#FRAY I.D

#ファーファー

#furfur

#セルフォード

#CELFORD

#結婚式

#同窓会

#ロングドレス

#パーティドレス

ワンピ

ワンピース

パーティー

二次会

結婚式

発送の際には圧縮袋、また小さく折りたたんでの発送となりますので、折りたたみジワがつくことがあります。

また、検品はしておりますが、素人の為、小さな傷など見落としがあるかもしれません。

完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用品】セルフォード エンブロイダリーワンピースになります。とっても可愛く、これからの季節にぴったりです♪首後ろのタグに印字があります。定価¥29,700着丈約110cm肩幅約35cmウエスト平置き約35cm#スナイデル#snidel#リリーブラウン #Lily Brown#lilybrown#フレイアイディー #FRAY I.D#ファーファー#furfur#セルフォード#CELFORD#結婚式#同窓会#ロングドレス#パーティドレスワンピワンピースパーティー二次会結婚式発送の際には圧縮袋、また小さく折りたたんでの発送となりますので、折りたたみジワがつくことがあります。また、検品はしておりますが、素人の為、小さな傷など見落としがあるかもしれません。完璧を求める方はご遠慮ください。

