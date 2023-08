ゴルフセット スリクソン 1W STRATA FW アイアン パター キャディバッグ です。

●商品の状態

パラダイム トリプルダイヤモンド フェアウェイウッド 3+W TENSEI 55



★希少 PING レフティ★ピン 4番 アイアン 単品 i210 #4 左



YAMAHA RMX218

各クラブには所々スレ傷、アタリ傷がありますが

rtx zipcore 50 54 58



Piretti Cottonwood2 365G 34inch ピレッティ

中古としてはキレイな状態だと思います。

キャロウェイ EPIC SPEED ドライバー 10.5° flex SR



★名器 アイアン★ツアーステージ X-BLADE 705 TYPE S S200



新品 ステルス アイアンセット

キャディバッグはスレや汚れなどある箇所があります。

【2ボール/35インチ/オマケ付き】オデッセイ オーワークス 2ボールブレード



パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー



ゼクシオ 5 レディースアイアン6本セット MP500 かんたん やさしい

※クラブ(キャディバック、ヘッドカバー含む)は全て中古品です。

キャロウェイ ローグST MAX LSドライバー 9度



本日限り!お値下げ! タイトリストCB714 FOGED 6本 NSPRO

掲載枚数に限界があるため傷や汚れなど全ては写せておりません。

Callaway キャロウェイ ローグスター ドライバー



超美品 オデッセイ ELEVEN TRIPLE TRACK 2-BALL パター

また状態の説明などはあくまで個人主観になります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ゴルフセット スリクソン 1W STRATA FW アイアン パター キャディバッグ です。★ゴルフセット送料無料です。 ★★1W、3W用にヘッドカバー付き★★ゴルフをはじめる方 お買い替え★セット内容■1W (ドライバー)■【商品名】 DUNLOP ダンロップ SRIXON スリクソン GiE【シャフト】 Miyazaki カーボン【番手】 1W【ロフト角】10.5°【フレックス】 SR【性別/利き腕】 男/右■フェアウェイウッド 1本■【商品名】 STRATA ストラータ【シャフト】 STRATA スチール【番手】 3W【ロフト角】不明【フレックス】 不明【性別/利き腕】 男/右■ユーティリティ 1本■【商品名】 STRATA ストラータ【シャフト】 STRATA スチール【番手】 5h【ロフト角】不明【フレックス】 不明【性別/利き腕】 男/右■アイアンセット 5本■#6 #7 #8 #9 P (5本)【商品名】 STRATA ストラータ【シャフト】 STRATA スチール【番手】 #6 #7 #8 #9 P【フレックス】 不明【性別/利き腕】 男/右■ウェッジ 1本■【商品名】 Titleist タイトリスト VOKEY DESIGN F GRIND【シャフト】 Dynamic Gold S200【ロフト角】 56°【フレックス】 S【性別/利き腕】 男/右■パター■【商品名】 STRATA ストラータ【シャフト】 STRATA スチール【長さ】 34インチ【性別/利き腕】 男・女/右■キャディバッグ■STRATA ストラータ7分割●商品の状態各クラブには所々スレ傷、アタリ傷がありますが中古としてはキレイな状態だと思います。キャディバッグはスレや汚れなどある箇所があります。※クラブ(キャディバック、ヘッドカバー含む)は全て中古品です。掲載枚数に限界があるため傷や汚れなど全ては写せておりません。また状態の説明などはあくまで個人主観になります。

