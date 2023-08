珍しい SEESEE コーチジャケット BLACK JACKET COACH シャツ

■商品

■色:BLACK

■素材:Nylon 100%

■SIZE:XXXXXL

着丈約78cm

身幅約101.5cm

肩幅約76cm

袖丈約53cm

■状態:3回着用の美品

【SEE SEE】

伝統工芸<静岡挽物>を継承する、

HOMEWAREブランド<SEE SEE>。

ハンドメイドならではの、素材感や個体差を

『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを

融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

SEE SEEの洋服たちは"ずっと着たい服"をテーマに、

Directorである湯本氏のこれまでの経験や

感性から作り出されています。

381

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド シーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド シーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

