数ある中からご覧頂きありがとうございます。

【値下げ可】Barbour 21AW SPEY MALLALIEUS



【商品名】

大人気 soph Bristol コカコーラ トリプルコラボ ブルゾン Sサイズ 希少 リバーシブルジャケット カッコいい

【商品説明】

大人気Bristol、soph、コカコーラのトリプルコラボのカッコいいリバーシブルジャケットになります。

使用感のあまり見受けられない比較的美品なお品になっております。

リバーシブルなので1枚あれば日によってコーデを変えていける何ともおしゃれなジャケットになっております(^^)

非常に希少なモデルになりますので探していた方、一目惚れした方は是非お早めに(^^)

目立ったシミやほつれはありませんが、中古品になりますのでご理解の程宜しくお願いします。

【採寸】

着丈62cm

身幅55cm

袖丈66cm

肩幅44cm

【お値引き特典】

こちらはフォロー割適用商品です。

フォロー、コメントくださいましたら10%引き致します。

おまとめ割引は2点目からも10%引きになります。

適用外のものもございますので商品説明欄をお読み下さい。

他にもアパレル商品多数出品しております。

宜しければプロフィールから商品一覧をご覧になって下さいませ。

他に質問等ございましたらコメント宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

