柔らかい 名機　美品　micro DD-5 マイクロ　レコードプレイヤー　ターンテーブル その他

microのDD-5です。
SIGMA ミキサー SS-332 3ch
【未使用品】デノン レコードプレイヤー DP-29F シルバー
オーディオ専門店で定価よりも高い値段で取引されている人気機種。
TASCAM DR-701D ＋ AK-DR70C セット
基本性能がとても良い小型のレコードプレーヤーです。
シュアー レコードカートリッジSHURE ME75ED
特にトーンアームが優秀です。
ソニーICD レコーダー
DENON AVR-X1100Ｗ
先日まで通常使用していたものです。この度ベルトドライブのプレイヤーを購入したため手放します。
ソニー SONY 高級 3ヘッド カセットデッキ 名機 TC-K777ESⅡ
写真の通り外装、アームの状態、ダストカバー含めかなり綺麗な個体だと思います。
OMRON 無停電電源装置 BX50FW
アーム高さ、ストロボ回転数合わせてますのですぐにお使いいただけますが、購入後にお好みの設定に直してください。
SONY メモリーカードレコーダー
中古 DAT テープ 54本 ヘッドクリーナー2本
【入手の経緯と整備】
Panasonic 最高級器 NV-SB900 S-VHS ビデオ デッキ
・2014年9月4日、ハードオフオーディオサロン新潟で整備済品を購入。(明細書なし)
RODE XCM-50 USBコンデンサーマイク
・2015年10月29日、同店にてアームリフターの不良を修理(修理履歴明細書あり)
Toshiba 東芝・8T39 m0o2594
ortofon 95周年記念特別限定 2M Red MMカートリッジ+シェル
※その後一度の不調もなく使用しておりますが、あくまで中古品としてご理解下さい。
SMSL DAC SU-8
コトマイン様専用出品 ケンウッド TH-48 2台 各種純正オプションセット
<ターンテーブル部>
Sennheiser MKE 400II
駆動方式ベルトドライブ方式
【自作特値】passive attenuator “Berlin"
モーターDCサーボモーター
SHIRE シュア M44G カモメ オリジナル針 パイオニア ヘッドシェル付き
回転数33 1/3、45rpm
★希少美品★EX-HR5 JVC★コンポ
回転数微調範囲±6%(33 1/3、45独立調整)
SONY D-EJ002(P)
ターンテーブル31cmアルミダイキャスト製、1.5kg
【専用】ASTRO Gaming MAPTR-002
回転ムラ0.035%以下
名機 美品 micro DD-5 マイクロ レコードプレイヤー ターンテーブル
S/N比58dB以上
SONY ソニー Celebrity セレブリティ D-3000 CDステレオ
<トーンアーム部>
MICRO DQ-5 レコードプレーヤー カートリッジ付 ジャンク
型式スタティックバランス型
TASCAM DR-100MK2
有効長222mm
B&O Beosound 2300 BeoLab 2500 整備品
オーバーハング15mm
パイオニア PD-F100
適合カートリッジ自重4g～11g
3dio Free Space XLR バイノーラルマイク ケーブルアリ
8.5g～16.5g(別売サブウェイト A、￥500)
arcam solo
13.5g～21.5g(別売サブウェイト B、￥500)
SONY TC-K222ESJカセットデッキ
針圧可変範囲0～3g(1回転)
デノン DP-300F(K)
<総合>
ZOOM H4n pro BLACK 風防つき
付属機構アームリフター(高さ可変型)
【ソニー】ステレオICレコーダー ICD-TX660
ストロボライト
RODE Wireless GOⅡ
水準器
SONY CDP-338ESD CDプレーヤー
オーバーハングゲージ
【美品】Marantz NA8005 ネットワークオーディオプレーヤー
電源AC100V、50Hz/60Hz
★CETRON セトロン300B【マッチドペア】 pair 2本セット
消費電力3.5W
sony ICD-UX570F ボイスレコーダー
外形寸法幅466x高さ142x奥行342mm
オーディオテクニカAT-PEQ20
重量9.3kg
ONKYO MD-105X(S)
TASCAM タスカム 高級プロ業務用DATデッキ DA-30MK2 動作確認品
TASCAM ( タスカム ) US-16x08 オーディオインターフェイス
SRS-X99 専用オーディオボード
THE MUSIC 音楽が流せる ロンT
microのDD-5です。オーディオ専門店で定価よりも高い値段で取引されている人気機種。基本性能がとても良い小型のレコードプレーヤーです。特にトーンアームが優秀です。先日まで通常使用していたものです。この度ベルトドライブのプレイヤーを購入したため手放します。写真の通り外装、アームの状態、ダストカバー含めかなり綺麗な個体だと思います。アーム高さ、ストロボ回転数合わせてますのですぐにお使いいただけますが、購入後にお好みの設定に直してください。【入手の経緯と整備】・2014年9月4日、ハードオフオーディオサロン新潟で整備済品を購入。(明細書なし)・2015年10月29日、同店にてアームリフターの不良を修理(修理履歴明細書あり)※その後一度の不調もなく使用しておりますが、あくまで中古品としてご理解下さい。<ターンテーブル部>駆動方式ベルトドライブ方式モーターDCサーボモーター回転数33 1/3、45rpm回転数微調範囲±6%(33 1/3、45独立調整)ターンテーブル31cmアルミダイキャスト製、1.5kg回転ムラ0.035%以下S/N比58dB以上<トーンアーム部>型式スタティックバランス型有効長222mmオーバーハング15mm適合カートリッジ自重4g～11g8.5g～16.5g(別売サブウェイト A、￥500)13.5g～21.5g(別売サブウェイト B、￥500)針圧可変範囲0～3g(1回転)<総合>付属機構アームリフター(高さ可変型)ストロボライト水準器オーバーハングゲージ電源AC100V、50Hz/60Hz消費電力3.5W外形寸法幅466x高さ142x奥行342mm重量9.3kg