柔らかい 名機　美品　micro DD-5 マイクロ　レコードプレイヤー　ターンテーブル その他

microのDD-5です。

SIGMA ミキサー SS-332 3ch



【未使用品】デノン レコードプレイヤー DP-29F シルバー

オーディオ専門店で定価よりも高い値段で取引されている人気機種。

TASCAM DR-701D ＋ AK-DR70C セット

基本性能がとても良い小型のレコードプレーヤーです。

シュアー レコードカートリッジSHURE ME75ED

特にトーンアームが優秀です。

ソニーICD レコーダー



DENON AVR-X1100Ｗ

先日まで通常使用していたものです。この度ベルトドライブのプレイヤーを購入したため手放します。

ソニー SONY 高級 3ヘッド カセットデッキ 名機 TC-K777ESⅡ

写真の通り外装、アームの状態、ダストカバー含めかなり綺麗な個体だと思います。

OMRON 無停電電源装置 BX50FW

アーム高さ、ストロボ回転数合わせてますのですぐにお使いいただけますが、購入後にお好みの設定に直してください。

SONY メモリーカードレコーダー



中古 DAT テープ 54本 ヘッドクリーナー2本

【入手の経緯と整備】

Panasonic 最高級器 NV-SB900 S-VHS ビデオ デッキ

・2014年9月4日、ハードオフオーディオサロン新潟で整備済品を購入。(明細書なし)

RODE XCM-50 USBコンデンサーマイク

・2015年10月29日、同店にてアームリフターの不良を修理(修理履歴明細書あり)

Toshiba 東芝・8T39 m0o2594



ortofon 95周年記念特別限定 2M Red MMカートリッジ+シェル

※その後一度の不調もなく使用しておりますが、あくまで中古品としてご理解下さい。

SMSL DAC SU-8



コトマイン様専用出品 ケンウッド TH-48 2台 各種純正オプションセット

<ターンテーブル部>

Sennheiser MKE 400II

駆動方式ベルトドライブ方式

【自作特値】passive attenuator “Berlin"

モーターDCサーボモーター

SHIRE シュア M44G カモメ オリジナル針 パイオニア ヘッドシェル付き

回転数33 1/3、45rpm

★希少美品★EX-HR5 JVC★コンポ

回転数微調範囲±6%(33 1/3、45独立調整)

SONY D-EJ002(P)

ターンテーブル31cmアルミダイキャスト製、1.5kg

【専用】ASTRO Gaming MAPTR-002

回転ムラ0.035%以下

名機 美品 micro DD-5 マイクロ レコードプレイヤー ターンテーブル

S/N比58dB以上

SONY ソニー Celebrity セレブリティ D-3000 CDステレオ

<トーンアーム部>

MICRO DQ-5 レコードプレーヤー カートリッジ付 ジャンク

型式スタティックバランス型

TASCAM DR-100MK2

有効長222mm

B&O Beosound 2300 BeoLab 2500 整備品

オーバーハング15mm

パイオニア PD-F100

適合カートリッジ自重4g～11g

3dio Free Space XLR バイノーラルマイク ケーブルアリ

8.5g～16.5g(別売サブウェイト A、￥500)

arcam solo

13.5g～21.5g(別売サブウェイト B、￥500)

SONY TC-K222ESJカセットデッキ

針圧可変範囲0～3g(1回転)

デノン DP-300F(K)

<総合>

ZOOM H4n pro BLACK 風防つき

付属機構アームリフター(高さ可変型)

【ソニー】ステレオICレコーダー ICD-TX660

ストロボライト

RODE Wireless GOⅡ

水準器

SONY CDP-338ESD CDプレーヤー

オーバーハングゲージ

【美品】Marantz NA8005 ネットワークオーディオプレーヤー

電源AC100V、50Hz/60Hz

★CETRON セトロン300B【マッチドペア】 pair 2本セット

消費電力3.5W

sony ICD-UX570F ボイスレコーダー

外形寸法幅466x高さ142x奥行342mm

オーディオテクニカAT-PEQ20

重量9.3kg

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

microのDD-5です。オーディオ専門店で定価よりも高い値段で取引されている人気機種。基本性能がとても良い小型のレコードプレーヤーです。特にトーンアームが優秀です。先日まで通常使用していたものです。この度ベルトドライブのプレイヤーを購入したため手放します。写真の通り外装、アームの状態、ダストカバー含めかなり綺麗な個体だと思います。アーム高さ、ストロボ回転数合わせてますのですぐにお使いいただけますが、購入後にお好みの設定に直してください。【入手の経緯と整備】・2014年9月4日、ハードオフオーディオサロン新潟で整備済品を購入。(明細書なし)・2015年10月29日、同店にてアームリフターの不良を修理(修理履歴明細書あり)※その後一度の不調もなく使用しておりますが、あくまで中古品としてご理解下さい。<ターンテーブル部>駆動方式ベルトドライブ方式モーターDCサーボモーター回転数33 1/3、45rpm回転数微調範囲±6%(33 1/3、45独立調整)ターンテーブル31cmアルミダイキャスト製、1.5kg回転ムラ0.035%以下S/N比58dB以上<トーンアーム部>型式スタティックバランス型有効長222mmオーバーハング15mm適合カートリッジ自重4g～11g8.5g～16.5g(別売サブウェイト A、￥500)13.5g～21.5g(別売サブウェイト B、￥500)針圧可変範囲0～3g(1回転)<総合>付属機構アームリフター(高さ可変型)ストロボライト水準器オーバーハングゲージ電源AC100V、50Hz/60Hz消費電力3.5W外形寸法幅466x高さ142x奥行342mm重量9.3kg

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ONKYO MD-105X(S)TASCAM タスカム 高級プロ業務用DATデッキ DA-30MK2 動作確認品TASCAM ( タスカム ) US-16x08 オーディオインターフェイスSRS-X99 専用オーディオボードTHE MUSIC 音楽が流せる ロンT