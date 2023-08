✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

CHROME HEARTS タイニーCHファットクロスダイヤ ネックレスSET

入金確認がとれましたら

24時間以内に発送します。

(追跡番号付き)

↓こちらに掘り出し物アリ↓

〔商品名称〕

美品【正規品】超人気 グッチ GUCCI ゴースト GHOST ペンダント ネックレス GGロゴ シルバー925 刻印あり アクセサリー メンズ レディース

〔商品説明〕

【ブランド】Gucci / グッチ

【ジャンル】ネックレス

【商品名】美品【正規品】超人気 グッチ GUCCI ゴースト GHOST ペンダント ネックレス GGロゴ シルバー925 刻印あり アクセサリー メンズ レディース

【サイズ】

トップ:縦2.4mm 横1.7mm サイズ:45cmから49cm調整可能

【カラー】

シルバー×レッド

【素材】SV925

【重量】総重量:12.34g

◆状態 画像参照、小さなスレはありますが、綺麗な状態です。製造時の小さなスレはあります。

※あくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方はご遠慮下さい

◆付属品 箱/取説/収納袋付き

ランク:AA

写真がすべてです。また、現品のみのお品でご理解の上、お願いいたします。

※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。

【管理番号】20230411-ok663-15-N-16380xx

★ブランド品に関しては 「ブランドオークション」で 家族が私物購入したものが沢山ございます。

【真贋】についても「日本流通自主管理協会(AACD)」加盟店、正規店もしくは古物商経由で購入し、真贋鑑定済みの正規品のみ出品しています。

「日本流通自主管理協会(AACD)とは不正品を排除し、適正な商品の流通を目的とする団体」に加盟しているお店屋さんから購入した商品です。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

