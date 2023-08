リアルマッコイズ ジョーマッコイ

半袖シャツ

INDIGO CHECK OPEN COLLAR SHIRT

MS19010

PRICE ¥26,400

サイズ/ M

肩幅約48

身幅約58.5

着丈約71.5

カラー/ ネイビー

■コットンインディゴチェック

■高瀬貝ボタン

涼しげなコットン生地を、インディゴ染めでチェック柄に仕上げた一着。

正規店で購入しました。

未使用ですが、水通しはしました。

細部まで気になる方は、ご購入はお控えください。

ハンガーは付きません。

#リアルマッコイズ

#ザリアルマッコイズ

#JOEMcCOY

REAL McCOY'S

BUZZRICKSON'S バズリクソンズ

レザー ma-1 B-3

ブコ buco

マッコイ マッコイズ シュガーケーン

リアルマッコイズ ミリタリー B3 MA1

L2 L-2 L2A L-2A L2B L-2B G-1 G1 N-3B N3B

アビレックス

夏

袖丈···半袖

柄・デザイン···チェック

襟···オープンカラー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザリアルマッコイズ 商品の状態 新品、未使用

