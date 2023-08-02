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新品?正規品 JinJin様専用★REALFORCE R3 Mac用/英語配列 R3HH11 PC周辺機器

商品の説明

昨年購入したものです。使用しなくなってしまったので出品いたします。
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出品前にキートップを外して中性洗剤とエアダスターで洗浄してありますが、中古になるので使用感はあると思います。動作確認済です。
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Mac用・英語配列なのでご注意ください
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商品詳細
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https://www.realforce.co.jp/products/R3HH11/
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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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昨年購入したものです。使用しなくなってしまったので出品いたします。出品前にキートップを外して中性洗剤とエアダスターで洗浄してありますが、中古になるので使用感はあると思います。動作確認済です。Mac用・英語配列なのでご注意ください商品詳細https://www.realforce.co.jp/products/R3HH11/https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B3QZND43/

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商品の状態やや傷や汚れあり

新品?正規品 JinJin様専用★REALFORCE R3 Mac用/英語配列 R3HH11 PC周辺機器

22分钟前

新品?正規品 JinJin様専用★REALFORCE R3 Mac用/英語配列 R3HH11 PC周辺機器

¥25,000 ¥14,000

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2ae691

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2ae691
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製品 : REALFORCE R3 キーボード Mac 配列 / R3HH11 | REALFORCE

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