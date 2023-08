専門店では Supreme 2017年製 シュプリーム yamagata アキラ AKIRA Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

もちろん正規品です。

希少なXLです!

Akira Tシャツ

ムービー ビンテージ

金田 鉄雄

身幅64着丈74肩幅58袖丈23 丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)

バックプリントはありません。

色はブラック、黒色です。

アキラTシャツはTravis Scott トラヴィススコットも着用しています。

Supreme シュプリームでもサンプリングされています。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツなど出品していますので、良かったらご覧下さい!

説明『AKIRA』は、大友克洋による日本の漫画、およびそれを原作とするアニメ映画、ゲーム。

超能力による戦闘とそれがもたらす恐怖、近未来の巨大都市の荒廃した有様やその崩壊を描いたSF漫画。

講談社の漫画雑誌『週刊ヤングマガジン』にて、1982年12月20日号から1990年6月25日号にかけて連載。

シュプリーム(英語: Supreme)は、アメリカ合衆国のスケートボードショップおよびファッションブランド。1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームス・ジェビア(James Jebbia)によって設立されたブランド。スケートボード文化やヒップホップに影響を受けたアイテムで知られる。アメリカ国内ではブルックリン、ロサンゼルスにも店舗を展開している。

ブランドのトレードマークである赤地にFutura書体の白い文字というボックスロゴは、アメリカの現代アーティストバーバラ・クルーガーの作品からインスパイアされたものである

ケイト・モスをモデルに起用したカルバン・クラインのモノクロ広告にSupremeロゴステッカーを貼るプロモーションで知名度を上げた。

他ブランドやアーティストとのコラボレーションをよく行うことで知られている。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなどが挙げられる。

管理21271-3

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

