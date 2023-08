ご覧いただきありがとうございます。

Lサイズ(日本サイズXL〜XXL)

ワコマリア13SSクロコダイル柄アロハ半袖シャツ黄イエローXL羽織ワニ革クロコ鰐

肩幅約50cm

Polo by Ralph Lauren aloha shirt USA XL

身幅約62cm

shinya official Exclusive Nome broad

着丈約76cm

エヌハリウッド 21AW コーデュロイ ビッグシルエット シャツ ブラウン

袖丈約24cm

とても綺麗な状態。

ポロ定番のパッチワークマドラス。

贅沢にインディアンマドラスを用いて

土臭さ漂う雰囲気のある1着。

良いサイズ感と

経年変化が楽しめる生地。

宜しくお願いします。

服飾史では

ブルックスブラザーズがマドラスをアメリカで1902年に初めて紹介しました。

ナチュラルな風合いと高い通気性、配色が魅力。

インド南東部の地方(現チェンナイ)で織られる伝統的なマドラスチェックを使用。生地は手染め後に織り上げ天日干しされた、軽さのあるインド綿ならではの軽さが特長です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。POLO RALPH LAUREN INDIAN MADRAS PATCH WORK MADRASBD SHIRT S/SPLAID CHECKCUSTOM FITポロラルフローレンインディアンマドラス パッチワークマドラスボタンダウンシャツ 半袖プレイドチェックカスタムフィットLサイズ(日本サイズXL〜XXL)肩幅約50cm身幅約62cm着丈約76cm袖丈約24cmとても綺麗な状態。ポロ定番のパッチワークマドラス。贅沢にインディアンマドラスを用いて土臭さ漂う雰囲気のある1着。良いサイズ感と経年変化が楽しめる生地。宜しくお願いします。服飾史ではブルックスブラザーズがマドラスをアメリカで1902年に初めて紹介しました。ナチュラルな風合いと高い通気性、配色が魅力。インド南東部の地方(現チェンナイ)で織られる伝統的なマドラスチェックを使用。生地は手染め後に織り上げ天日干しされた、軽さのあるインド綿ならではの軽さが特長です。#SSZ#ビックポロ#ビームス #ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#シップス#アプレッセ#ビームスエフ#ニート#ロンハーマン#ポロラルフローレン #ブルックスブラザーズ#rrl#ジャーナルスタンダード#スタンダードジャーナル#エディフィス#レショップ#ナノユニバース#ジェイプレス#ユナイテッドアローズ#ヤエカ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#レミレリーフ#1ldk#エヌハリウッド #シオタ#マーガレットハウエル#オーラリー#アンユーズド#コモリ#グラフペーパー

