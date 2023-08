Canon EOS 7D Mark2 ボディ

【中古】Panasonic DMC-GX1X



Nikon D3400 ダブルズームキット RED

5年ほど前に購入しました。

訳あり キャノン Canon EOS M レンズキット ホワイト

1,2年程使用していましたが使用機会が無くなってしまったので出品しました。

FUJIFILM X20 ブラック



☆世界標準のハイスペック機種!!☆ Canon EOS 5D #5694

【⠀付属品 】

美品シャッター数11694回 ソニー SONY α5000 レンズキット+おまけ

・カメラボディ本体

初心者オススメ 一眼レフ Canon eos Kiss x9i すぐ使える

・レンズカバー

☆保証付☆Canon EOS 7D Mark II 標準&望ダブルレンズ

・純正バッテリー

【美品】Canon EOS 5Ds

・純正充電器

192★α NEX-5★SONYソニー★スマホ転送★

・カメラストラップ

Nikon D7500 一眼レフカメラ

・ケーブル(買った時に付いていました)

★超美品★ Nikon ニコン D80 ボディ #11597

・取扱説明書

SONY Cyber−Shot RX DSC-RX1RM2

・箱

hau ezb様専用 SONY NEX-5R ミラーレス一眼 デジタルカメラ

写真に写っているものが全てです。

OLYMPUS stylus TG-3 tough 防水 デジタルカメラ



blackmagic pocket cinema camera ジャンク 初代

度々使用していた為汚れやスレなど所々あります。

美品 NIKON ニコン D3100 デジタル ボディ 防湿庫管理 C178

画面の左下が欠けていますが保護フィルムが欠けています。

マーキンス LH-X2 ハッセルブラッド X2D 100C 用 L-プレート

真上の画面はフィルムがボコボコしていて気泡が入っていますので張り替えていただければと思います。

SONY ソニー Cyber-shot DSC-RX100M6

細かい塵やホコリなどもあります。

パナソニック LUMIX DMC-LX3 デジカメ



【Panasonic】 DMC−GM

動作確認済み。撮影問題なくできます。

OM-D E-M5 MARK 2 リミテッドエディション



【フジフィルム チェキinstax mini Evo ケースセット】

上記の点にご理解いただける方のみご購入お願いします。

Nikon COOLPIX S9300 充電器、専用ケース付き



お得な3特典 未使用級 Canon EOS kiss M レンズキット 安心保証

よろしくお願いします。

Nikon COOLPIX L840



専用!Canon EOS 8000D ダブルレンズセット♪ショット数592枚!

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

PENTAX O-GPS1 アストロトレーサー

GPS機能対応有

美品☆キャノンcanon kiss x9 標準&望遠&単焦点トリプルレンズセット

HDMI端子数(新): 1

PENTAX KP ボディ本体 シルバー ※センサークリーニング済

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

キヤノン Canon PowerShot POWERSHOT G9X MARK2

SDカード対応種類: SDXC

SONYα7Ⅲ ILCE-7M3

WiFi: WiFi Ready

【美品】 OLYMPUS オリンパス SH SH-2 SILVER stylus

color: BLACK

【A様専用】ペンタックス PENTAX Q10 シルバー ダブルレンズキット

コンパクトフラッシュ対応有

【おまけ付き】LUMIX DMC-G8 ボディ(長時間録画可能)

センサーサイズ: 22.4 X 15.0 mm

❤️本格一眼レフに挑戦しよう❤️SONY DSLR-A550 トリプルレンズ❤️

センサーサイズ(新): APS−C

Canon IXY DIGITAL 910 IS キャノン

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

パナソニック LUMIX DMC-GF7W ダブルレンズキット(オレンジ)

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

❤️大人気カラー❤Wi-FiSD❤Canon kiss x50❤一眼レフ❤

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

【ジャンク品】リコーGR1v PLフィルター付き

メモリカード対応種類: コンパクトフラッシュ

動作OK SONY ILCE-5000 α5000 デジカメ レンズセット

モニタ有

DC-TZ90

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

♥︎◇OLYMPUS E-PL1 ◇大人気ミラーレス♪ ◇ホワイト ◇スマホ転送

動画圧縮方式: MPEG4

キスシリーズ人気機種♪高機能満載❤️キャノンCanon EOS KISS X8i

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

ニコン D3300 18-55 VR II レンズキット ブラック 一眼レフ

動画記録画素数: 1920X1080

【動作品】Canon キャノン IXY150 IS ブルー カメラ デジカメ

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

【美品】SONY α6600 ボディのみ ILCE-6600

撮像素子種類: CMOS

IXY 190 wi-fi 搭載

総画素数クラス別3: 601万画素以上

☆Canon コンパクトカメラPowerShot SX710 HS (BK)☆

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

ルミックスDC-G9Pro

顔認識種類: 顔認識機能

SONY ILCE−6000 a6000



一眼デビューに!EOS KISS X3 レンズキット EF-S18-55 IS

#キヤノン

ゴープロGoPro HERO11 Black + Volta等アクセサリーセット

#Canon

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

Canon EOS 7D Mark2 ボディ5年ほど前に購入しました。1,2年程使用していましたが使用機会が無くなってしまったので出品しました。【⠀付属品 】 ・カメラボディ本体 ・レンズカバー ・純正バッテリー ・純正充電器 ・カメラストラップ ・ケーブル(買った時に付いていました) ・取扱説明書 ・箱写真に写っているものが全てです。度々使用していた為汚れやスレなど所々あります。画面の左下が欠けていますが保護フィルムが欠けています。真上の画面はフィルムがボコボコしていて気泡が入っていますので張り替えていただければと思います。細かい塵やホコリなどもあります。動作確認済み。撮影問題なくできます。上記の点にご理解いただける方のみご購入お願いします。よろしくお願いします。CAMERA TECHNOLOGY: SLRGPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi Readycolor: BLACKコンパクトフラッシュ対応有センサーサイズ: 22.4 X 15.0 mmセンサーサイズ(新): APS−Cバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: コンパクトフラッシュモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#キヤノン#Canon

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

OLYMPUS pen 9 ズーム 40-150 単焦点 25 50NIKON COOLPIX W300 値引き中! 水中カメラ ダイビング確実な【スマホ転送OK】カシオ エクシリム FC200S CASIO コンデジ専用❤️極美品❤️Canon kiss X7i❤️高画質❤️動画撮影❤️おすすめ一眼レフ❤️POWERSHOT G3X新品★送料込★ニコン COOLPIX W150 ブルー 防水/光学3倍ズーム【コンデジ】CASIO EXILIM ZOOM EX-Z800【スポンジボブ】【ニコンD3300】一眼レフカメラPanasonic LUMIX DC-G9L-K