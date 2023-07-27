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【高知インター店】 SHIMANO 炎月 タイラバロッド B66ML-S ロッド

商品の説明

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【ピン様専用】ダイワ　エメラルダス EX イカメタル　OR63MLS-SMTT
商品名:タイラバロッド
新品 日本製 ダイワ エメラルダス ストイスト RT IL 81M エギング
メーカ:SHIMANO
ダイワ　スカイサーフT 33-405 品番005266790
型式:B66ML-S
ダイワ　モアザンブランジーノAGS 86LML

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新品で購入し 一度使用したのみの商品になります。
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これから タイラバをされる方 いかがでしょうか？
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商品の情報

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本商品をご覧いただきありがとうございます。商品名:タイラバロッドメーカ:SHIMANO型式:B66ML-S新品で購入し 一度使用したのみの商品になります。使用後は水洗いをし 綺麗に保管しております。キズ目立ったもありませんのでこれから タイラバをされる方 いかがでしょうか？釣り竿・ロッド（釣種）...ルアーロッド

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ブランドシマノ
商品の状態未使用に近い

【高知インター店】 SHIMANO 炎月 タイラバロッド B66ML-S ロッド

42分钟前

【高知インター店】 SHIMANO 炎月 タイラバロッド B66ML-S ロッド

¥11,000 ¥9,350

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