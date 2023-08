こちら90年代頃のディアマンダ・ギャラス PLAGUE MASSというライブアルバムのTシャツになります。

90s 80s 企業ものTシャツ 染み込みプリント シングルステッチ リンガーT

色が黒、赤とシンプルな色使いなのでインパクトあるデザインのTシャツですが、多くのコーディネートで着用していただけます。

数カ所、破れがありますがなかなかお目にかかれない大変貴重な1品になっております。

●サイズ

タグが欠損しておりサイズ表記が無いため正しいサイズは分かりませんが恐らくM〜Lサイズだと思われます。

着丈:79

肩幅:47

身幅:51

袖丈:18

※素人採寸ですのでご了承ください。

●状態

状態は画像5枚目、6枚目の通り左側の襟元と背面の裾に破れがあります。このどちらも、購入時からあったものなのでそこをご理解いただけたらと思います。

タグの欠損やプリントの割れや薄れなどがございますが、まだまだ着ていただくことはできます。

#90s #古着 #used #vintage #Tシャツ #バンT

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

