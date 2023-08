シェイドカラーメモリータフタロングスカート(26400円)

シェイドカラーメモリータフタロングスカート(26400円)明るいベージュです室内で1度着用後クローゼットで保管シルエットが美しくスタイルアップします季節を問わず活躍しますサイズ等は画像をご確認ください商品説明よりドラマティックなAラインシルエットが気品溢れる女性らしさを演出してくれるロングスカート。生地に陰影を作るタフタ素材を使用し、ボリューミーなシルエットをより立体的に見せてくれる存在感のある一着。ウエスト下に切り替えを入れる事で、ハリがある素材にありがちな着太りを最大限抑え、インでもアウトでも美ラインをキープ。形状記憶のハリのある素材のおかげで、ギャザーが適度に収まり、ウエストはもたつく事無くスッキリと着て頂けます。ウエストのゴム仕様やシワになりにくい素材感もうれしいポイント◎。ブラウスやシャツ、ニットもハイゲージからミドルゲージまでどんなトップスとも好相性。普段の着こなしをブラッシュアップしてくれる優秀スカートです。中古品ですのでご理解ある方にトゥモローランドユニクロイエナセオリーnano・universeスピックアンドスパンカラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春, 夏, 秋, 冬

