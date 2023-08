Off-White ×

S-PROTOTYPE LOW

Nike Air Jordan 2 Low

"Black and Varsity Royal"

サイズ:25.0cm

カラー: ブラック

付属品:箱・タグ・替え紐

※購入当初から箱にスジが入っておりました

のでご理解くださいませ。

※ナイキから発送されてきた茶色の箱に

入れて、そのまま発送させて頂きます。

NIKE公式SNKRSにて抽選で当選し

購入しました。

(2021年11月12日購入)

写真撮影のために箱を開けただけの

新品未使用の正規品です。

自宅クローゼットにて大切に保管しておりましたので、この度出品させて頂きます。

ナイキから梱包されてきたままの状態で発送

させて頂きます。

すり替え防止のため返品交換不可とさせて頂きますので、NCNRにご理解頂ける方にお譲りさせて頂きたいです。

気持ち良いお取引を当方は心掛けます。

ご覧頂きありがとうございます。

◾︎商品ご説明

※ナイキ公式サイトより引用させて頂きました。

1986年に誕生したエア ジョーダン 2は高機能シルエットに高級感あふれるディテールを取り入れた最初のシューズだった。イタリアで作られたオリジナルバージョンには上質な見た目と履き心地が採用され、瞬く間にAir Jordanの歴史の中でアイコニックな地位を獲得。そしてこの伝説的なシューズの伝統と影響力をヒントにしたのが今回のシューズだ。Off-White™️のデザイナー、ヴァージル・アブローが、エア ジョーダン 2 LOWにパーソナルなオマージュを捧げ、シューズの伝統に新たな1ページを加える。

★さらにお値下げしました★

出品時55,800円→現在34,000円

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

