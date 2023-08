新作モデル リーバイス 646 ベルボトム フレアカット デニム ジーンズ 90s レトロ デニム/ジーンズ

リーバイスのベルボトムデニム『646』になります。

70年代から現在まで人気のリーバイスの定番ベルボトムで、膝下から大きく広がるフレアカットスタイルのデニムです。昨今流行のレトロファッションには欠かせないスタイルと雰囲気抜群の一本です。

ベルボトムは近年とても人気が有りますが、サイズ感と状態の良い米国製の物は希少ですので、宜しければご検討ください。

リーバイス 517 684、リー 102 200-0341 202 等のブーツカットやベルボトムがお好きな方におすすめいたします。

●主な特徴:

オレンジタブ

トップボタン裏:575

1991年 07月 製造

MADE IN U.S.A.

●サイズ:W 34 表記

ウェスト 43.5cm

股上 31.5cm

股下 81cm

ワタリ 30cm

膝幅 21cm(フレアカットのパンツのみ、裾幅と比較することによりフレア感をイメージしやすくする為、膝付近の一番絞り込まれている部分を計測しています)

裾幅 24cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

商品は出品前に洗濯済みです。

裾のスレ傷にリペアがあります(写真10枚目)。

その他、色残り90程有り目立ったダメージ等ございません。

●下記からその他出品中の商品が閲覧出来ますので宜しければご覧ください。

フレアパンツ系→ #モンブランフレアパンツ

リーバイスのデニム→ #モンブランLevi’s

ヴィンテージ→ #モンブランヴィンテージ

全て→ #古着屋モンブラン

●その他、注意事項:

価格交渉はご遠慮ください。

プロフィールをご覧ください。

商品の発送は、24時間以内にはいたします。

写真では確認出来ない傷や汚れ等がある場合があります。

美品や完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。

あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

その他質問等ありましたらご連絡ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

