最安値 窪塚洋介×凶気の桜×WACKO MARIA Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

窪塚洋介×凶気の桜×WACKO MARIA

カラー···ホワイト

サイズ···XXL

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

2022年SSの商品です。

タグは切りましたが、一度試着した程度なので、ほぼ新品未使用です。

販売後即完売したものであり、かつXXLはサイズ的にもほとんど生産がなかったので非常に貴重かと思います。

他サイトでも出品しておりますので、先に売れた方を優先させていただきます。

以下商品紹介ページ

https://studious.co.jp/shop/pages/stm_22ss_WAKO_kyouki.aspx

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

