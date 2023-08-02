正規品販売！ Northkiteboarding Select Textreme 2017 サーフィン

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Textremeカーボンにより超軽量で高反発のボード

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カーボンなので高反発でポップやエアーがしやすいです。

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ジャンク品扱いでよろしければストラップもおつけします。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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