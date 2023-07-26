入荷中 お得！本革レザーバック ショルダーバッグ

カラー···ブラック

ルイヴィトン アマゾン モノグラム M45236



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百貨店で購入

ピエールアルディのショルダーバック

３回ほど使用、

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COACH コーチ ショルダーバッグ 花柄 FC2799 新品 レディース

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ルイヴィトンショルダーバック



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SIZE & FIT

【美品】希少 ゴルチエ がま口 クロコ レザー 2way ショルダーバッグ

*サイズ：(W)34cm x (H)24cm x (D)12cm

COACH コーチ ウィロウ ショルダー バッグ カラーブロック ホワイト

*ハンドルの高さ：14.5cm

GGマーモント〕キルティング スモール ショルダーバッグ

*ショルダーの長さ：105cm

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ルイヴィトン ダヌーブ 斜め掛け ショルダーバッグ モノグラム ブラウン

PRODUCT DETAILS (製品詳細)

ルイヴィトン プティットサックプラ 2way ショルダーバッグ

*本体：牛革

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*裏地：ポリエステル 100%

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*付属：金メッキ

本革ショルダーバック定価47000円相当とレザーバック2点セット

*内装:ファスナーポケットx１、ベタポケット

KENZO EYE ショルダーバッグ ハンドバッグ【レア】

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*品番 : MSB191403020201

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サイズは素材や測る人によって少し異なる場合がございます。

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#レザー#本革#VERY

シャネル デカマトラッセ ヴィンテージ マキシマトラッセ

カラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

カラー···ブラック百貨店で購入３回ほど使用、とても綺麗です！金欠のため。。出品いたします！高級感あり、内ポケット、外ポケット、あり便利です！【お値下げ可能承ります】定価38000SIZE & FIT*サイズ：(W)34cm x (H)24cm x (D)12cm*ハンドルの高さ：14.5cm*ショルダーの長さ：105cmPRODUCT DETAILS (製品詳細)*本体：牛革*裏地：ポリエステル 100%*付属：金メッキ*内装:ファスナーポケットx１、ベタポケット*色：ブラック*品番 : MSB191403020201サイズは素材や測る人によって少し異なる場合がございます。#レザー#本革#VERYカラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

2521759273様専用 エルメス エヴリン1 PM ショルダーバッググッチ ショルダーバッグ GG柄 キャンバス レザー ロゴ