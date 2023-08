【人気商品！】 ハイランダー シェフテーブル テーブル/チェア

収納方式···折りたたみ式

収納方式···折りたたみ式●バンブー(本体、脚フレーム、天板2枚)、アルミ(天板4枚)●サイズ:約W90×H43×D60cm●収納サイズ:約W78×H20×D18cm●重量:約8.6kg●耐荷重:約30kg●付属品:脚キャップ(4個)、収納袋Hilander ハイランダーCHEF TABLE シェフテーブルブラウン新品未使用未開封品間違えて2つ購入し保管してましたが、使用しないので出品します。天板は入れ替え可能で、好きな配置で使えます。縁も広いので、実際使ってみてとってもいいテーブルだと思います。3~5枚目の画像は参考までに、実際使用している写真です。フラットバーナーはつきません。※未開封ですので中身の確認はしておりません。万が一不具合等がありましても、当方では対応できませんのでご了承ある方のみお願い致します。外箱のままでの発送となります。【注意】6月27日まで不在の為、発送は28日以降になります。ご了承ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ハイランダー 商品の状態 新品、未使用

