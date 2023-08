【絶版】リヤドロ LLADRO No.5236 子猫とねずみ Cat and Mouse スペイン製陶器 置物 フィギュリン

製品:リヤドロ(LLADRO)

名称:子猫とねずみ / Cat and Mouse

作品番号:5236

サイズ:高さ約9cm 幅約7cm

箱:あり

■リヤドロのNo.5236、子猫とねずみです。ピンクのリボンの子猫が、しっぽに乗ったねずみに驚いている、とても愛らしく美しい作品です。

■ヒビや欠けなどはありません。状態は艶もあり、きれいな状態です。中古のお品ですので、経年による微細なスレや使用感はございます。確認のため、よく写真をご覧いただきますようお願い致します。感じ方には個人差があることをご理解の上、ご購入ください。箱にはテープの跡などダメージがあります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

