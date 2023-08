*即購入Okです。

LEFLAH ジャケット

《フォロー割》

このアカウントをフォローしたら

・~4999円:200円引

・~9999円:300円引

・10000円~:400円引

《おまとめ買い割引》

フォロワー様で、二点以上のまとめ買いで500円引

《リピーター割引》

フォローワー様で、リピーターの方は200円引

*すべての割引が併用可能です。

*商品購入前にコメント欄に「◯◯割希望」とコメント下さい。

*ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。

今も老若男女、問わず不動の人気を誇るノースフェイスより人気のワンポイント刺繍ロゴのダウンジャケットを入荷しました。

★人気のバイカラー♪

★韓国ノース規格

アウトドア用としてはもちろん街着としても使用できるのでこれからの季節に活躍できるアイテムです。

~~~~

パタゴニアやアークテリクスなどアウトドア系ブランド好きな方にもオススメです。

是非、この機会に手に入れてほしい一品です。!

当ショップの古着はすべて一点限りの入荷です。

古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。

表記サイズ

色:赤/茶

サイズ:XL

肩幅:49cm

身幅:57cm

着丈:74cm

袖丈:64cm

〈コンディション〉A-B

【S】ほぼ新品。美USEDの新品

【A】若干の使用感があるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

*古着ですのでダメージにご理解のある方のみご検討ください。

#デナリジャケット

#フリース

#刺繍ロゴ

#マウンテンパーカー

#アウトドア

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

