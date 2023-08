ポーター PORTER

カラー:ブラック

POTER ポーター KLUNKERZ クランカーズ メッセンジャーバッグ L



なし

【サイズ】

横44

縦24

マチ20

※メイン収納し、最大値で計測

バッグサイズ···A4サイズ収納可

素材:表:500D高密度コーデュラスパンナイロンオックス(表面:強撥水加工)(裏面:PUコーティング)

内装ポケット部:420ナイロンオックス(PUコーティング)

画像にて商品のご確認をよろしくお願い致します。

目立つ傷、汚れ、ロゴの擦れ等なくまだまだご活用頂ける美品です。

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ポーター PORTERクランカーズのメッセンジャーバッグ(L)カラー:ブラックなし【サイズ】横44縦24マチ20※メイン収納し、最大値で計測バッグサイズ···A4サイズ収納可素材:表:500D高密度コーデュラスパンナイロンオックス(表面:強撥水加工)(裏面:PUコーティング)内装ポケット部:420ナイロンオックス(PUコーティング)画像にて商品のご確認をよろしくお願い致します。目立つ傷、汚れ、ロゴの擦れ等なくまだまだご活用頂ける美品です。よろしくお願い致します。

