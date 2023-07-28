激安商品 【専用】ドルチェアンドガッバーナ　ショルダーバッグ　ユーズド加工　ブラウン ショルダーバッグ

■ドルガバのショルダーバッグです。ユーズド加工が施されている渋いデザインのお品です。程よくヴィンテージ感がございます。

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■大手ブランドリユース店にて鑑定済み商品を購入しております。正規品ですのでご安心くださいませ。

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■ブランド DOLCE&GABBANA（ドルチェ&ガッバーナ）

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■色 茶色 ブラウン

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■状態

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やや使用感はございますが目立つ傷汚れは見当たりません。ユーズド加工が施されているお品のためダメージが多いように見えますが元々の造りやデザインですのでご了承くださいませ。

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■採寸

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タテ: 32cm

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ヨコ: 34cm

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マチ: 7cm

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多少の誤差はご了承くださいませ。

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商品の情報 ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■ドルガバのショルダーバッグです。ユーズド加工が施されている渋いデザインのお品です。程よくヴィンテージ感がございます。■大手ブランドリユース店にて鑑定済み商品を購入しております。正規品ですのでご安心くださいませ。■ブランド DOLCE&GABBANA（ドルチェ&ガッバーナ）■色 茶色 ブラウン■状態やや使用感はございますが目立つ傷汚れは見当たりません。ユーズド加工が施されているお品のためダメージが多いように見えますが元々の造りやデザインですのでご了承くださいませ。■採寸タテ: 32cmヨコ: 34cmマチ: 7cm多少の誤差はご了承くださいませ。即購入⭕️出品中のメンズバッグはこちら→#しらほすメンズバッグメッセンジャーバッグ ドルガバ USED

商品の情報 ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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