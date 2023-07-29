【期間限定】 Samanthaのトートバッグ トートバッグ

使わなくなったので出品いたします。

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skgg32様 專用

吊るして保管していた為

【ふー子様専用】

ハンドル部分に若干あとがあります。

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ご理解のある方のみご購入ください。

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※常識の範囲内での値段交渉受け付けてます

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柄・デザイン···無地

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バッグサイズ···A4サイズ収納可

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Samantha

商品の情報 ブランド サマンサタバサ 商品の状態 やや傷や汚れあり

使わなくなったので出品いたします。吊るして保管していた為ハンドル部分に若干あとがあります。ご理解のある方のみご購入ください。※常識の範囲内での値段交渉受け付けてますカラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可Samantha

商品の情報 ブランド サマンサタバサ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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