【期間限定】 Samanthaのトートバッグ トートバッグ

使わなくなったので出品いたします。
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skgg32様 專用
吊るして保管していた為
【ふー子様専用】
ハンドル部分に若干あとがあります。
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ご理解のある方のみご購入ください。
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※常識の範囲内での値段交渉受け付けてます
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カラー···ブラック
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柄・デザイン···無地
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バッグサイズ···A4サイズ収納可
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使わなくなったので出品いたします。吊るして保管していた為ハンドル部分に若干あとがあります。ご理解のある方のみご購入ください。※常識の範囲内での値段交渉受け付けてますカラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可Samantha