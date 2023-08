2022年最新入荷 【激レア】 パタゴニア ボックスロゴ デカプリント パーカー ゆるだぼ XL 黒 パーカー

お得なフォロー様割引き有り✨

数ある商品の中から当商品をご覧いただきありがとうございます❗

★古着など多数出品しておりますのでぜひご覧頂ければと思います✨

★フォロー割★

コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください❗

①10,000円以上〜 「500円OFF」

②5,000〜9,999円 「300円OFF 」

③2,001〜4,999円 「200円OFF」

④2,000円以下は対象外となります!

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!

ご購入はお早めにどうぞ!

○商品

パーカー

○ブランド

Patagonia

パタゴニア

○色

黒

ブラック

○サイズ

XL

着丈70cm

肩幅54cm

身幅63cm

袖丈71cm

★素人採寸のため、

多少の誤差はご了承下さいませ。

○商品説明

★商品は中古品になります。

神経質な方は購入をお控えくださいませ。

目立つダメージ無く状態の良い1着です(^^)

季節感···春、秋、冬

古着男子

古着女子

ふるだん

ふるじょ

ゆるだぼ

アメカジ

ストリート

ビッグサイズ

オーバーサイズ

ビンテージ

ヴィンテージ

70s

80s

90s

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お得なフォロー様割引き有り✨数ある商品の中から当商品をご覧いただきありがとうございます❗★古着など多数出品しておりますのでぜひご覧頂ければと思います✨★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください❗①10,000円以上〜 「500円OFF」②5,000〜9,999円 「300円OFF 」③2,001〜4,999円 「200円OFF」④2,000円以下は対象外となります!古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!○商品パーカー○ブランドPatagoniaパタゴニア○色黒ブラック○サイズXL着丈70cm肩幅54cm身幅63cm袖丈71cm★素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。○商品説明★商品は中古品になります。神経質な方は購入をお控えくださいませ。目立つダメージ無く状態の良い1着です(^^)季節感···春、秋、冬古着男子古着女子ふるだんふるじょゆるだぼアメカジストリートビッグサイズオーバーサイズビンテージヴィンテージ70s80s90s

