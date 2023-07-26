【大放出セール】 MONCLER モンクレール ꕤ カットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ピンク×ネイビーの色合いが可愛らしいモンクレールのカットソーです。

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生地も柔らかく着心地抜群ですꕤ*.゜

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シークレットハニー セットアップ セーラーカラー セーラー服

身幅約60 着丈約57(素人採寸)

極美品レオナール 未使用。✨



バレンシアガ ロゴTシャツ レディース XS 正規品



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数年前に購入。着用回数少ないですが、神経質な方はご購入をお控え下さいませm(*_ _)m

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きましてありがとうございます⸜(⃙⃘'ᵕ'⃙⃘)⸝⋆*ピンク×ネイビーの色合いが可愛らしいモンクレールのカットソーです。裾が絞れるタイプですので調節可能です。生地も柔らかく着心地抜群ですꕤ*.゜身幅約60 着丈約57(素人採寸)数年前に購入。着用回数少ないですが、神経質な方はご購入をお控え下さいませm(*_ _)m

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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