コレクション整理のため、出品します。

国内で販売されている全17種、コンプリートセットです。

品薄のアイテムも多数あるため、全コンプはなかなか手間がかかると思います。

すべて新品未開封です。

Eleven-vol.1 イレブン

Hopper ホッパー

Lucas ルーカス

Eleven-vol.2

MAX マックス

Eleven-vol.3

Eleven-vol.4

Hopper-vol.2

Dustin ダスティン

Steve スティーブ

Robin ロビン

Eddie エディ

Argyle アーガイル

Nancy ナンシー

Robin-vol.2

Dustin-vol.2

Lucas-vol.2

写真4.5

ルーカスとホッパーの箱に多少のダメージがありますので、

希望でしたら、開封済みの綺麗な箱をおつけします。

発送は緩衝材に包み、段ボールで対応させていただきます。

Netflixで大人気の『Stranger Things』が初登場

アメリカ発のSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』がQ posketに初登場!

フィギュア種類···コレクションフィギュア

qポス

qポスケット

キューポス

フィギュア

ストシン

値下げ

24999

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ワンピース FILM RED フィギュア 18点セットドラゴンボール ザマス ゴクウブラック フィギュアキン肉マン 超お買得 コレクションフィギュア ノーマルコンプ90体綾波レイロングヘアVer エヴァンゲリオン新劇場版五等分の花嫁 フィギュア Aqua Float Girls 中野五月クイーンズブレイド リベリオン 召喚士アルドラ【限定版】 フィギュアのみ