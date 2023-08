ご覧頂き、ありがとうございます。

パナソニックプロジェクターPT-DW750JW 高輝度7000ルーメン



・新品未使用(撮影の為に開封しております。)

・送料無料

・無言購入OK

・人気商品 限定ラスト1点

・新品未使用ですが外装に多少の汚れ、破れがある場合が

ございます。

神経質な方は、購入前によくご検討下さい。

【リアル1080PフルHD画質出力・250ANSIルーメン高輝度・シンプルな外観】

1920*1080Pフルハイビジョン画質、12000:1コントラスト比、250ANSIルーメンでシャープと鮮明な大画面が投写されます。

フルHD仕様でクリアで圧倒的映像の美しいさを楽しみいただけます。

白い見た目でエレガンスなデザインは、お家やオフィスのインテリアにも馴染めます。

【2.4&5GデュアルWiFi・ミラーキャスト機能】

2.4GWiFiだけでなく、超高速5G WiFi技術を採用しているため、高解像度・高フレームレート動画でもラグなし、映画、ゲームを楽しむことができます。

ご注意:Prime video、Netflix、Hulu、Disneyなどのアプリ動画再生について、著作権保護の関係でミラーリング時、内容を再生できませんがChrome cast、Fire TV Stickを利用して見れます。

【迫力ある音質・Bluetooth機能・台形補正機能】

内蔵スピーカーが搭載されていたため、特に外部スピーカーに接続する必要がありません。

単体だけでHiFiな音質をお届けします。

お手元のBluetoothイヤホンやスピーカーに接続することで、独り占めのホームシアターを味わえます。

【通気設定改良・対応デバイス盛り沢山】

VGA/AV/HDMI*2/USB/ AUDIO端子を搭載していますので、パソコンやテレビチューナー、ビデオデッキ、HDDレコーダー、FireTVStick、USBメモリー、DVDプレイヤー、ゲーム機(PS3/PS4/PS5/switch)など、あらゆる周辺機器に接続できます。

TV Stickを使用すれば、HDMI接続経由でAmazonプライムビデオ、Netflix、Hulu、Disneyなどを楽しめます。

【セット内容】

プロジェクター本体*1

電源ケーブル*

取扱説明書

リモコン*1(単4形乾電池×2本 ※別売)

収納カバン*1

$$16880

【1919】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

